Antalya'da, mayısta karla kaplı yayla yolları açıldı



ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mayıs ayında Gündoğmuş Söbüçimen Yayla Yolu ile Alanya, Manavgat ve Akseki'nin yayla grup yollarında karla mücadele ediyor. Toroslar'ın eteklerinde metrelerce yüksekliği olan yollar açıldı.

Denizi, güneşi, doğası, sahili ile turizmin başkenti Antalya'da, mayısta karla mücadele çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş ilçesinde 2500 rakımlı Toros Dağları'nda, metrelerce yüksekliği bulunan karlı Söbüçimen yayla grup yollarını ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, ekim ile mayıs ayları arasında karla kaplı yayla yollarını açmak için yoğun çaba harcıyor.

'60 KİLOMETRE YOL AÇILDI'

Ekipler, Gündoğmuş Söbüçimen yayla yolu ile birlikte Alanya, Manavgat ve Akseki grup yayla yolunda çalışma yaptı. Özellikle hayvancılıkla uğraşanların yazın mera olarak kullandığı yaylalara rahat ulaşabilmesi için çalışan ekipler, 60 kilometrelik karla kaplı yayla yollarını açtı. Böylece yaylacıların zamanında yaylalarına ulaşması sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi iş makineleriyle kesintisiz çalışılarak açılan yayla yolları, Yörüklerin göç mevsimiyle birlikte kullanılmaya başlandı. Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş halkı, yayla yollarının ulaşıma açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2021-05-10 12:16:01



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