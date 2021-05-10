Alanyaspor, BB Erzurumspor’u konuk edecek

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon evinde oynayacağı son maçta yarın BB Erzurumspor’u ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi ligin ilk yarısında berabere kaldığı rakibinden bu kez 3 puan almayı hedefliyor.

Süper Lig’in 41. haftasında Alanyaspor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’la karşılaşacak. Bu sezon evindeki son maçına çıkacak olan Alanya temsilcisi, müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bugüne kadar Alanyaspor ve Erzurumspor ligde 3 kez karşı karşıya gelirken, her iki takımın da 1'er galibiyeti bulunuyor. 1 maçta ise puanlar paylaşıldı. Ligin ilk yarısında Erzurum’da oynanan müsabaka 11 sona ermişti.

Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan Khouma Babacar, Salih Uçan, Ahmet Gülay’ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Aytemiz Alanyaspor'un Erzurumspor maçında sahada olması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

"Marafona Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje Ceyhun, Berkan, Efecan, Efkan Davidson, Mustafa.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.