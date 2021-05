BTTAA Başkanı Engin Sertoğlu: “Şampiyonlar Ligi Finali İngiltere’de oynansın diye Türkiye’yi Kırmızı Listeye aldılar” “Antalya 20 Haziran itibari ile yoğun bir talep ile karşılaşacak”

İngiltereTürk Seyahat Acentaları Birliği (BTTAA) Başkanı Engin Sertoğlu, İngiltere Hükümetinin, Türkiye’yi kırmızı listeye almasına karşı en büyük sebeplerden birinin 29 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi finali olduğunun altını çizerek, “İngiliz Hükümeti, var gücüyle bastırıyor ve maçın İngiltere’ye alınması için elinden gelen çabayı gösteriyor. Kırmızı çizgiye girişimizdeki bir diğer etken bu maçın var olma sebebi” dedi.

İngiltere, Türkiye’yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı listeye" dahil etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan BTTAA Başkanı Engin Sertoğlu, bunun en önemli sebeplerinden birinin 29 Mayıs tarihinde İstanbul’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı olduğunun altını çizdi. Sertoğlu ayrıca, uygulanan 10 günlük otel karantinası maliyetlerinin kişisel olarak karşılanacak olmasının turizm hareketliliğinin başlamasını imkansız hale getireceğini vurguladı. Kısıtlamaların kalkması ile İngiltere’den Antalya’ya her gün düzenli uçuşların gerçekleşeceğini söyleyen Sertoğlu, İngiliz turistlerin yoğun bir şekilde Türkiye’yi tercih edeceğini belirtti.



“Turizm hareketliliğinin başlaması imkansız hale geldi”

İngiltere Türk Seyahat Acentaları Birliği (BTTAA) Başkanı Engin Sertoğlu, "Geçtiğimiz hafta, Birleşik Krallık Türkiye’yi seyahat kısıtlamasında kırmızı ülkeler sınıfına aldı. Kırmızı ülkeler sınıfına alması demek Türkiye’den İngiltere’ye dönüşte yolcuların 10 gün otellerde karantina altında kalması demek oluyor. 10 günlük karantina masraflarını, vatandaşlar kişisel olarak karşılayacak. Yaklaşık bin 750 pount gibi kişi başı maliyeti olan bir uygulama. Bu nedenle bu 10 günlük otel karantinası ile beraber turizm hareketliliğinin başlaması imkansız hale geldi. Beklentimiz 17 Haziran’dan sonra 3 haftalık değerlendirmeler halinde yapılacağı üzerine. Bu da 7 Haziran tarihinde tekrar bir değerlendirme yapılacak. 7 Haziran tarihindeki değerlendirmede beklentimiz Türkiye’nin tekrar sarı ülkeler seviyesine alınması. Sarı ülkeler seviyesine alındığı zamanda Türkiye’den dönüşte evlerde 10 günlük zaruri bir karantina uygulamasını ve ikinci, sekinci günlerde PCR testi yapılma zorunluluğu getiriyor. Bu da farklı bir maliyet oluşturuyor. Bu nedenle turizm hareketliliğinin düzenli şekilde başlayamayacağını düşünüyoruz. Fakat yine 3 hafta sonrasında Haziranın 20’si gibi bu uygulamanın tekrar gözden geçirilmesi ve Türkiye’nin yeşil ülkeler konumuna gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.



“Antalya 20 Haziran itibari ile yoğun bir talep ile karşılaşacak”

20 Haziran’dan itibaren Antalya’nın yoğun bir taleple karşılaşacağını söyleyen Engin Sertoğlu, “Pandemi kısıtlamalarının ortadan kalkmasını ve yolcuların rahatlıkla turistik hareketlerine başlamasını temennimiz. Bu anlamda düzenli turizmin 20 Haziran itibari ile başlaması ve Kasım ayının son günlerine kadar devam etmesini bekliyoruz. Antalya 20 Haziran itibari ile yoğun bir talep ile karşılaşacak. Belli hava yolu şirketleri, her gün uçuş şeklinde seferler planladı. Bu sayılar daha önce yoktu, bu uygulama yeni. Antalya’ya her gün İngiltere’den düzenli uçuşlar gerçekleşecek. En yoğun şekilde İngiltere’nin farklı şehirlerinden de uçuşlar gerçekleştirecek. Hızlıca kaybettiğimiz sezonun ilk periyodunu, son periyod ile yakalayıp sayılara ulaşmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.



“İngiliz turist, yoğun bir şekilde Türkiye’yi seçecek”

İngiliz turistin Türkiye’yi seçeceğini söyleyen Sertoğlu, “Türkiye’nin vaka sayılarının güvenliği ve düzgünlüğü bu bağlamda önem teşkil ediyor. İngiltere, bu konuda çok hassas davranıyor. Kısıtlamaların kalkmasından sonra çok yoğun bir hareket olacaktır. Kaybettiğimiz NisanMayıs ve Haziran ayının ilk 3 haftasını sezonun sonuna ekleyerek toparlamayı planlıyoruz. İngiliz turist, yoğun bir şekilde Türkiye’yi seçecektir” ifadelerini kullandı.



“Kırmızı çizgiye girişimizdeki bir diğer etken bu maçın var olma sebebi”

Kırmızı listeye Türkiye’nin dahil olmasının bir diğer sebebinin de şampiyonlar ligi maçı olduğunu söyleyen Sertoğlu, “Türkiye’nin acilen kırmızı listeye alınmasının bir önemli sebebi de 29 Mayıs’ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalidir. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da gerçekleşecek. Bu anlamda İngiliz Hükümeti, var gücüyle bastırıyor ve maçın İngiltere’ye alınması için elinden gelen çabayı gösteriyor. Kırmızı çizgiye girişimizdeki bir diğer etken bu maçın var olma sebebi. Bu bize 1 aylık bir zaman kaybına sebep oldu, ciddi büyük mali kayıp meydana geldi” açıklamalarında bulundu.

