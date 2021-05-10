Antalya'da turistlerin sahil keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, Konyaaltı sahili, 17 günlük tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf turistlere ev sahipliği yaptı.
Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın 11'inci gününde Antalya'da kurallara uyulduğu görüldü. Hava sıcaklığının 28 derece olduğu turizm kentinde deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece ölçüldü. Kent içindeki ana cadde ve bulvarlarda polisler denetimlerini sürdürdü.
Kısıtlamadan muaf turistler ise Konyaaltı sahilinde zaman geçirdi. Kimileri çocuklarıyla birlikte yüzdü, kimisi de güneşlenerek kitap okudu. Gün boyu sahilde zaman geçiren turistler, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-05-10 14:11:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.