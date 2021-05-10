Evi yanan hurdacı, 5 çocuğu ve eşiyle ortada kaldı



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da hurda toplayarak geçimini sağlayan Mahsun Gezer'in (35) ailesiyle oturduğu ev, yangında kül oldu. 5 çocuğu ve eşiyle ortada kalan Gezer, "Tüm eşyalar yandı. Bayram öncesi ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Yangın bu sabah Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Petunya Sokak üzerindeki iki katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Geçimini hurda toplayarak sağlayan Mahsun Gezer'in evinden duman çıktığını görenler önce itfaiyeye, ardından polise haber verdi. Bu sırada evde olan Nejla Gezer, yangını fark eder etmez 5 çocuğunu da yanına alarak dışarı çıktı. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, 15 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangını eşi ve 5 çocuğu ile birlikte gözyaşları içinde izleyen Mahsun Gezer, 10 yıl önce Diyarbakır'dan Antalya'ya geldiğini söyleyerek, "Ben hurda toplayarak geçimimi sağlıyorum. Günlük 80-100 TL kazanıyorum. Evin ihtiyaçlarını ve kirayı çıkardıktan sonra kalan parayla zor bela televizyon, buzdolabı ve kanepe gibi ihtiyaçlarımı almıştım. Onlar da şimdi yandı. Bayram öncesi ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Bu eve 4-5 ay önce taşındığını sözlerine ekleyen Mahsun Gezer, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Çocuklar da çıkarmış olabilir. Günlük 80-100 TL kazanıyordum ama pandemiden dolayı da işler kötü. Ne yapacağımı bilmiyorum. Allah'a sığınıyorum. 500 TL kira ödüyorum ve 5 çocuğumdan biri zihinsel engelli" diye konuştu.

5 çocuğu ile odada yatarken evde yangın çıktığını söyleyen Nejla Gezer ise kendilerini sokağa zor attıklarını belirttikten sonra küçük çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-05-10 14:15:07



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