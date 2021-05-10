Engelli Hafize, 'demir kafeste' öldü



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde zihinsel engelli Hafize Bakır (26), evlerinde kendisine zarar vermemesi için koyulduğu kafeste ölü bulundu.

Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ve geçirdiği rahatsızlık sonrasında 3 yaşından bu yana zihinsel engelli olan Hafize Bakır, iddialara göre sürekli kendine zarar vermeye başladı. Hafize Bakır'ın kendisine zarar vermemesi için evin içine ailesi tarafından 1,5 metre yüksekliğinde demir kafes yaptırdığı öğrenildi. Babası Osman Bakır bugün saat 11.00 sıralarında Hafize Bakır'ı, kafesin üst kısmındaki demire başı sıkışmış halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hafize Bakır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hafize Bakır'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-05-10 14:47:05



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