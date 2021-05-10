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Antalya Mayıs ayını zirvede kar, sahilde deniz keyfiyle yaşıyor Yüksek kesimlerde karla mücadele dünyaca ünlü sahilde deniz sefası Ekipler 5 metre karla kapanan yolları açarken turistler denize girip güneşlendi

İHA

Antalya Mayıs ayını zirvede kar, sahilde deniz keyfiyle yaşıyor Yüksek kesimlerde karla mücadele dünyaca ünlü sahilde deniz sefası Ekipler 5 metre karla kapanan yolları açarken turistler denize girip güneşlendi

Turizmin başkenti Antalya’da Mayıs ayında iki farklı mevsimin görüntüsü aynı gün kayda geçti. Yüksek kesimlerde ekipler kapanan yolları açmak için 5 metreyi bulan karla mücadele ederken, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili turist akınına uğradı. Sahile gelen turistler sıcak havanın tadını çıkarıp denize girdi.
Turizmin başkenti Antalya’da iki farklı mevsimin görüntüsü bir arada çekildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylalarında yer yer 25 metreyi bulan karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için çalışıyor. Ekipler, Akseki, Manavgat ve Gündoğmuş’ta özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı Göktepe ve Söbüçimen Yayla yollarını açmak için çalışma yaptı. Yaklaşık 15 gün süren çalışmalar ise tamamlanarak göçerlerin yaylaya çıkması için çalışmalar tamamlandı.
Ekiplerin yüksek kesimlerde Mayıs ayında karla mücadelesi devam ederken dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, sıcak havayı fırsat bilen turistlerin akınına uğradı. Türkiye’ye farklı ülkelerden gelen turistler, kilometrelerce uzanan sahile gelerek hem güneşin tadını çıkardı hem de 21 derece deniz suyu sıcaklığını fırsat bilip bol bol denize girdi.
Rusya’dan Türkiye’ye tatile gelen Aleksandra Ladnaya, “Antalya’yı çok seviyorum. Çok güzel şehir. Ama benim için çok sıcak. Su biraz soğuk. 1 aydır tatilimi Antalya’da yapıyorum. Kemer’e, Kapadokya’ya ve Pamukkale’ye gittim geldim. 2 ay daha burada kalacağım” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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