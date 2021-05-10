Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü (3)

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TUTUKLANDI

Antalya'nın Elmalı ilçesinde çıkan tartışmada eşi Salih Karacaoğlu'nu bıçaklayıp, öldüren Hülya Karacaoğlu, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan Hülya Karacaoğlu çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Yaşamını yitiren Salih Karacaoğlu'nun cenazesi ise yakınları tarafından alınarak Elmalı ilçesine bağlı Yaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Elmalı Mehmet AKIN

2021-05-10 18:45:29



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