Torosların yılkı atları, sedir ormanlarında



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, pandemi sürecinde insan hareketliliği azalınca yılkı atları da doğada daha görünür olmaya başladı. Torosların yüksek kesimlerindeki sedir ormanlarında dolaşan yılkı atları, görsel güzellik oluşturdu.

Pandemi sürecinde tam kapanma nedeniyle Yörüklerin yaylalara çıkamaması, ormanlarda ve yaylalarda insan hareketliliğinin yok denecek derece az olması, doğada yaşayan yabani hayvanları daha görünür kıldı. Bu türlerden biri de Toroslardaki sedir ormanlarında yaşamını sürdüren yılkı atları oldu. Yılkı atlarından 3'ü, Kaş'a bağlı Gürsu Mahallesi sınırlarındaki 1100 rakımlı Dalaklı mevkisinde, sedir ormanları arasındaki düz arazide görüldü. Bir süre çayırların arasında koşan yılkı atları, daha sonra yamaçtaki sedir ormanlarına doğru gitti. Kısa aralıklarla orman içinde de koşan atlar, bir süre yamacın doruğunda bekledi. Daha sonra atlar, sedir ormanlarının arasında kayboldu.

Yılkı atlarını gören Erhan Yücesan, "Torosların zirvesinde 3 yılkı atı gördüm. Bu benim için çok büyük mutluluktu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-05-11 10:23:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.