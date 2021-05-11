(Özel) Maske takmamakta direnen turist gözaltına alındı Hem maske takmadı hem de kadın polislerin üzerine yürüdü

Antalya’da kadın polis ekiplerinin maske takma uyarısını dinlemeyerek polislerin üzerine yürüyen Ürdünlü turist, polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alınıp karakola götürüldü. Turistin daha önce de polislere zorluk çıkararak maske takmamakta direndiği öğrenildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından meydanda görevlendirilen kadın polis memurları, Ürdünlü turist Mohammad Aljılanı'dan (34) maskesini takmasını istedi. Maske uyarılarını dinlemeyen şahıs, polislerin üzerine yürüdü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Şahıs olay yerine gelen Yunus polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek kelepçe takıldı. Polis ekipleri tarafından maskesi taktırılan turist, görevli polis memuruna mukavemetten gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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