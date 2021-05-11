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(Özel) Oğluna ve kızına ceza yazılınca gazetecileri, “Bana denk gelme" diyerek tehdit etti

İHA

(Özel) Oğluna ve kızına ceza yazılınca gazetecileri, “Bana denk gelme" diyerek tehdit etti

Antalya’da sokağa çıkma izni olmadan trafiğe çıkan iki kişiye 6 bin 300 TL ceza makbuzu düzenlendi. Kızı ve oğluna ceza yazıldığını duyan adam, adeta çileden çıktı. Şahıs kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Neden çekiyor? Olay mı var? Bana siz denk gelmeyin” diyerek tehditler savurdu.
Olay, Kepez İlçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde önlem alarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüleri denetlemek için kontrol noktası oluşturdu. Ekipler sürücüleri tek tek durdurarak belgelerinin olup olmadığını sordu. Sokağa çıkma izin belgesi olan sürücülere geçiş izni verilirken izin belgesi olmayan sürücüler hakkında kısıtlamayı ihlalden ceza makbuzu düzenlendi.
Ekipler cadde üzerinde durdurduğu hafif ticari araç içerisindeki kişilerden belgelerini göstermesini istedi. Araçta bulunan iki kişinin belgesi olmadığı anlaşılınca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 6 bin 300 TL ceza makbuzu düzenlendi. Oğluna ve kızına ceza yazıldığını öğrenen baba, duruma itiraz ederek polis ekipleri ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile olay yerine takviye ekip de sevk edildi.
Kendisinin görüntülenmesine kızan adam çileden çıkarak görüntü alan basın mensuplarını tehdit etti. Şahıs kendisine ceza yazan polis ekibine, “Herkes senin gibi yapsaydı vay bizim halimize. 10 numara olurdu” derken gazetecilere ise “Sen niye çekiyorsun? Bu neden çekiyor? Abi ben cinayet mi işledim, tecavüz mü etmişim? Neden çekiyor? Olay mı var? Bana siz denk gelmeyin. Ben Şırnak çocuğuyum” diyerek tehditler savurdu.
Şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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