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Büyüknohutçu çifti cinayetinde 'azmettirici' iddiası

DHA

Büyüknohutçu çifti cinayetinde 'azmettirici' iddiası


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi (61) ve Aysin Büyüknohutçu (61) çiftinin 9 Mayıs 2017'de öldürülmesinde 'azmettirici' olduğunu öne süren çiftin kızlarının başvurusuna, takipsizlik kararı verildi. Üst mahkemeye itiraz eden çiftin kızları, bir de imza kampanyası başlattı.
Finike ilçesi Gökçeyaka Mahallesi Kızılcık Yaylası Adala mevkiinde dağ evinde yaşayan Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017'de evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Sedir ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlarda faaliyet gösteren mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan çiftin katil zanlısı Ali Yamuç, olaydan bir gün sonra yakalanıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Elmalı Cezaevi'nde bir süre yattıktan sonra Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Ali Yamuç'un, 20 Eylül 2017'de intihar ettiği açıklandı. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava sürecinde, olaydan bir hafta sonra tutuklanan Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç da bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
KATİLİN MEKTUPLARI
Ali Yamuç, savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapatılan mermer ocağında çalışan 'Çirkin' lakaplı kişinin cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL'sini ödediğini söyledi. Savcılık ve mahkemedeki bu ifadesinin ardından cezaevinde yazdığı iddia edilen ve daha sonra tutuklanan eşi Fatma Yamuç'un üzerinde ele geçirilen mektupta ise katil zanlısı, başka bir mermer ocağının sahibini suçladı.
100 BİN TL İDDİASI
Soruşturma dosyasında da yer alan bu mektupta, "Anlaşıp konuştuğumuz gibi eğer 10 gün içinde 100 bin TL parayı eşim olan Fatma Yamuç'a vermezseniz Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyünohutçu cinayetinden en az benim kadar sorumlu olursunuz. Bana vaat ettiğiniz ödemeyi yapın. Aksi takdirde mahkeme gününde isminizi savcılığa altın harflerle yazdırmaktan zevk duyarım. Benim başımı yaktınız, 'Öldür paranı hemen vereceğiz' diye vaatlerde bulunup. Neyi bekliyorsunuz? 10 gün içinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun. O kadar yakarım" ifadeleri yer aldı.
AZMETTİRİCİ İDDİASI
Çiftin 3 kızından Emine Büyüknohutçu, cinayetin ardında azmettirici olduğuna dair savcılığa yaptıkları başvuruya takipsizlik kararı verildiğini söyledi. Büyüknohutçu, geçen ay itibari ile verilen bu karara itiraz ettiklerini kaydetti. Şu an biri azmettiricinin ortaya çıkartılması, diğeri Fatma Yamuç'un cinayete iştirak ettiğine dair Yargıtay'da olmak üzere 2 dosya bulunduğunu belirten Büyüknohutçu, azmettiricinin ortaya çıkartılması için 'azmettirici nerede' diye bir imza kampanyası başlattıklarını da açıkladı.
MEKTUPLARDA ADI GEÇİYOR
Katil zanlısı Ali Yamuç'un cezaevinde yazdığı mektuplarda azmettiricinin adının geçtiğini belirten Emine Büyüknohutçu, dosyanın derinleştirilmesini istediklerini kaydetti. Büyüknohutçu, "Azmettiricinin takipsizliğini reddediyoruz. Çünkü ismi açık ortada olan biri var. Mektuplarda ismi açıklanmış bir kişi var ve biz bunun takibini ve dosyanın hem azmettirici hem de Fatma Yamuç açısından derinlemesine incelenmesini talep ediyoruz" dedi.
TAKİPSİZLİĞE İTİRAZ
Cinayet dosyalarına ilişkin hukuki süreci değerlendiren Büyüknohutçu ailesinin avukatı Tuncay Koç, en son mart ayında Finike savcılığına azmettirici yönünden yaptıkları başvuruya takipsizlik kararı verildiğini ve bir üst mahkeme Elmalı Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunduklarını açıkladı. Oradan da benzer karar çıkarsa Anayasa Mahkemesi'ne gidilebileceğini söyleyen Koç, "Ama bence bu soruşturmayı her an savcılık yeniden resen açabilir de. Çünkü deliller tam araştırılmamış. O yüzden yeni belgenin değerlendirilmesiyle de olabilir" diye konuştu.
İSİM GEÇEN İFADE VAR
Katil zanlısı yakalandıktan sonra jandarmada verdiği ilk ifadede 'Ben yaptım, kimse yok' dediğini belirten Tuncay Koç, tutuklama sorgusunda mahkemeye verdiği ifadede ise 50 bin TL karşılığında 'Çirkin' lakaplı kişiden bahsettiğini belirtti. Mektubun ortaya çıkması üzerine savcılığın 1 Haziran 2017'de tekrar sorguya aldığını kaydeden Koç, "Ali Yamuç, 'Çirkin'le ilgili anlattıklarım hepsi yalandı, bana N.B. böyle söyle dedi' diyor. Ama ismi geçen bu iddianame ve fezlekede yok, bununla ilgili nerede ve ne görüşmüşler gibi hiçbir soru da sorulmuyor. Şu an en önemli konulardan biri bu" dedi.
HTS KAYITLARI İNCELENSİN
İtiraz dilekçesinde HTS kayıtlarının daha detaylı incelenmesi talebi bulunduğunu da anlatan Koç, "Telefon kayıtlarının hem Ali Yamuç hem Ali Ulvi'lerin derinleştirilmesi talebimiz var. Çünkü geriye dönük 5 günlük araştırma yapıldı, çok geriye gidilmedi. Önceden de tehdit alıyormuş Ali Ulvi, olaydan yaklaşık 3 ay önce kız kardeşi 'Telefonla tehdit edildiğini biliyordum' diyor. Dosyada bu ifade yok" diye konuştu.
CİNAYETE İŞTİRAK DAVASI YARGITAY'DA
Azmettirici konusu dışında cinayet davasıyla ilgili katil zanlısı Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç ile ilgili bir dosyanın da yargı sürecinde olduğunu belirten Koç, "Fatma Yamuç cinayet sonrasında cinayete iştirak suçlamasıyla tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla beraat etti. Ancak biz bu karara itirazda bulunduk ve şu an Yargıtay'da süreç devam ediyor" dedi.
İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
Çiftin kızları ise sosyal medyada 'change.org.tr' üzerinden imza kampanyası başlattı. 'Yaşamı soldurdular! Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu cinayetinin azmettiricisi yargılansın' başlıklı kampanyada Emine Büyüknohutçu, "Kardeşlerim ve yaşam savunucuları olarak bizler, Ali Ulvi ve Aysin Büyükknohutçu'yu bundan tam 4 sene önce, Finike'de taş ocaklarına karşı doğayı savunma mücadelesi verirlerken, vahşice işlenen bir cinayete kurban verdik. Sedir ağaçlarının, Torosların sesi olan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu ne için mücadele verdiler, hangi hakikati savundurlar hatırlayalım" diyerek, yerel halk ve mücadele platformlarıyla birlikte taş ocaklarına karşı verdiği mücadele anlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-05-11 10:49:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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