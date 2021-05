Antalya’da boya kovasına batırdığı ellerinin iziyle caminin bahçe duvarlarına ‘selamlama’ motifleri yaptığı için gözaltına alınan genç, serbest bırakıldıktan 1 gün sonrası eski haline getirilen cami duvarlarını tekrar boyadı. Sabah namazında duvarın yine boyandığını gören cami imamı neye uğradığını şaşırırken, müezzin ise “Önüne geçsek bizi de boyayacak” dedi. Genç ikinci kez gözaltına alınırken, duvarları boyaması da güvenlik kameralarına yansıdı.

İlginç olay, geçtiğimiz gün Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi’ndeki Çallıoğlu Camii’nde meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce bahçe duvarları boyanan camiye Ramazan ayının başında gelerek temizlik ve bahçe işlerine yardımcı olan Kemal D. (28), yanına aldığı birkaç çocukla birlikte caminin bahçe duvarlarını el iziyle boyamaya başladı. Cami imamı Ümmet Akbaş ise Kemal D.’ye yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Uyarıyı ciddiye almayıp başladığı boyama işine devam eden Kemal D., tuvaletin üzerine de yazıyla ‘Selamün Aleyküm’ yazdı. Sabah namazına gelen cami imamı her yerin boyandığını görünce neye uğradığını şaşırdı. İmam Akbaş, polisi arayarak genç hakkında şikayetçi oldu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kemal D., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



“Güzel olmamış mı?”

Kemal D. olay yerinde imam ve gazetecilere, “Güzel olmamış mı bir söyleyin. Buraya geldiğimde burası çöplüktü. Millet burada birbirine Allah’ın selamını vermiyordu. Allah’ın selamını yayıyoruz diye bizi oraya buraya şikayet ediyorlar. Kendim isteyerek yaptım. Allah’ın evinde bir gün selam vermiyorlar. Bu ayıp bir şey. Hocadan da şikayetçiyim, iki tarafta da elim yakasındadır” açıklamasını yapmıştı.



İmam ve müezzin ikinci şoku yaşadı

Yaşanan olay sonrası caminin duvarları boyanarak eski haline getirildi. Serbest bırakılmasının hemen ardından camiye tekrar gelen Kemal D., gece saatlerinde ise daha önce boyamadığı yeri de yine el izleriyle boyadı, duvarın üzerine de ‘Allah C. C.’ yazısı yazdı. Sabah namazı için camiye gelen imam ve müezzin ise duvarda yine Kemal D.’nin el izlerini görünce önce neye uğradığını şaşırdı, ardından durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, cami imamının ikinci kez şikayetçi olduğu Kemal D.’yi gözaltına aldı.



“Önüne geçsek bizi de boyayacak”

Cami Müezzini Gökhan İnal, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce genci birçok kez uyardıklarını ancak dinlemediğini belirtti. İnal, “Gözümü bu duvara dikmiştim’ demişti. Bir burası kalmıştı. Uyardık, yalvardık ‘yapma’ diye ama dinlemedi. 1 gün ara verdi, yapmaz sandık. Ertesi gün sabah namazına geldiğimizde bu duvarı gördük ki, yine yapmış yapacağını. Hocam ifade vermeye gitti, o da gözaltına alındı. Bu son yaptığı iş her şeyi batırdı. Hocamız da bunu görünce çok morali bozuldu, sabaha kadar uyumamış adam. Önüne geçsek herhalde bizi de boyayacak” dedi.

