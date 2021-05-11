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Babasının tabancasıyla kayıplara karışan gencin cesedi ormanda bulundu

İHA

Babasının tabancasıyla kayıplara karışan gencin cesedi ormanda bulundu

Antalya’da ailesinin, babasının tabancası ile evden ayrıldığını belirterek kayıp başvurusunda bulunduğu Koray Akkaya’nın cesedi ormanlık alanda kafasına sıkılmış halde bulundu.
Dün akşam Manavgat Şelale Polis Karakoluna gelen Koray Akkaya’nın ailesi, oğullarının saat 18.00 sıralarında evden ayrıldığını, evden ayrılırken babasına ait tabancayı da yanında götürdüğünü belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Koray Akkaya’nın bulunması için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir polis kameralarından Akkaya’nın evden çıktıktan sonra saat 18.45 sıralarında Titreyengöl Caddesi ile Hüseyin Avni Akın Caddesinin kesiştiği noktadan Sorgun Çamlığına girdiğini belirledi. Ekipler tarafından çamlıkta yapılan aramadan bir sonuç alınamadı.
Havanın aydınlanmasının ardından güvenlik güçleri Akkaya’nın son göründüğü noktadan başlayarak çamlık içerisine doğru arama başlattı. Polisler, Titreyengöl Caddesi'ne yaklaşık 100 metre mesafede ormanlık alanda 25 yaşındaki Koray Akkaya’nın cansız bedenini buldu. Yerde sırtüstü yatan Akkaya’nın göğsünün üzerinde babasına ait tabanca bulunurken, tabanca ile kendisini başından vurduğu kurşunun başının sağ tarafından girip sol tarafından çıktığı belirlendi.

“Kaybolmak, ölmek istiyordu”
Olayın ardından Koray Akkaya’nın babası Çetin Akkaya olay yerine geldi. Sakin olduğu gözlenen Akkaya, oğlunun 56 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığını, çalışmadığını ve evden çıkmayarak müzikle ilgilendiğini, son günlerde annesine artık yaşamaktan zevk almadığını, kaybolmak ve ölmek istediğini söylediğini dile getirdi.

“Adli tıpa gönderildi”
Koray Akkaya’nın cesedi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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