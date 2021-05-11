Antalya'da kumar baskınında 22 kişiye 74 bin 644 TL ceza



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye, 74 bin 644 TL para cezası uygulandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi´ndeki bir iş merkezinin üst katında kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. İçeride 22 kişi olduğunu belirleyen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kumardan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 40 TL ile oyun kağıtları ve pullara el koydu.

YARALAMADAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı sorgulamada, kumar oynayan kişilerden birinin basit yaralamadan arandığı ortaya çıktı. Ekipler, bu kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis içeride yakalanan 22 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamak ve kumar oynamaktan 74 bin 644 TL para cezası uyguladı. F.Ç. hakkında ise kumar oynatmaya yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-05-11 12:12:47



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