Toroslar'da eşsiz kar manzarası



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) ANTALYA'da sahil bölgelerinde hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşırken, Batı Toroslar'ın en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'da ise eriyen karlar seyri doyumsuz güzellik oluşturdu.

Yaz mevsiminin kendini göstermeye başladığı Akdeniz Bölgesi kurak bir kış yaşarken, Batı Toroslar'a da bu yıl beklenen düzeyde kar yağmadı. Son günlerde havanın ısınmasıyla Toroslar'daki karlar erimeye başladı. Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan 3026 rakımlı Akdağ'da eriyen karlar sonrası ortaya çıkan manzara ise hayran bıraktı. Özellikle Akdağ'ın batı yönündeki Evkaya Yaylası'na giden yolların karla kaplı görüntüsü, Akdağ'ın zirvesindeki kar birikintileriyle seyri soyumsuz manzara oluşturdu. Bölgede hava sıcaklığı 5-6 derece civarında seyrederken, tam kapanma öncesi yaylaya çıkan az sayıda Yörüğün otlattığı sürüler de karlı dağlarla birlikte görsel şölen oluşturdu. Öte yandan bölgede eriyen karlar geçen yıl kuruyan dereleri coşturdu.

İzin alarak doruklara çıkan Recep Arıcı, "Torosların zirvesinde muhteşem kar manzarası pandemi sonrası sizleri bekliyor" dedi.

Ali Muslu da, "Mayıs ayında Torosların şu güzelliklerine bakın. Dağların eteklerinde karlar, kar suları aşağıya doğru akıyor, şırıl şırıl ve tertemiz. Düzlükler yemyeşil. Çiçekler açmış. Pandemi sonrası bu güzellikleri görün" diye konuştu.

Bölgeden kar toplayan Volkan Yağmur da "Sahillerde sıcaklık 30 derece. Burada rakım yüksek olduğu için 11-12 derece sıcaklık. Her yerde kar var. Biz de evimize kar götürüp, serinleyeceğiz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-05-11 12:19:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.