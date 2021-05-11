'Bayram Neşesi' evlere konuk oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı’nda ‘Bayram Neşesi Özel Programı’ ile evlere konuk olacak. Üç gün sürecek bayram boyunca çevrimiçi konser ve etkinlikler ile mobil konserler düzenlenecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, online ve mobil etkinlikler gerçekleştirecek. ‘Bayram Neşesi Özel Programı’ adı altında bayram boyunca her gün saat 14.30’da yerel tiyatrolar tarafından ‘Bayram Eğlencesi’ online etkinliği yapılacak. Ayrıca bayramın ilk günü 13 Mayıs Perşembe saat 20.00’da İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı TSM İcra Heyeti bir konser verecek.



“Çevrimiçi etkinlikler evlerden izlenecek”

Bayramın ikinci günü 14 Mayıs Cuma saat 20.00’da Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve Orkestrası (ABBO) online konser ile Antalyalılarla buluşacak. Bayramın üçüncü günü 15 Mayıs Cumartesi saat 20.00’da ise Grup Nefes 80’ler 90’lar konseri gerçekleştirecek. Etkinlikler ABB TV, ABB sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.



“Mobil konserler”

Öte yandan üç günlük bayram süresince yine Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde saat 14.0018.00 arasında bayram neşesi mobil konserleri Antalyalılarla buluşacak. ABBO ve yerel sanatçılar mobil etkinlik araçları ile cadde ve sokaklarda şarkılar ve marşlar seslendirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.