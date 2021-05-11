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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da kayıp Koray, yanında babasının tabancasıyla ölü bulundu

DHA

Antalya'da kayıp Koray, yanında babasının tabancasıyla ölü bulundu


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, dün akşam evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Koray A.'nın (25), bu sabah çamlıkta tabancayla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Babasına ait tabanca yanında bulunan ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Koray A.'nın intihar ettiği değerlendiriliyor.  
Manavgat'ta, dün saat 18.00 sıralarında, evden çıkan Koray A.'dan bir daha haber alamayan ailesi, Şelale Polis Merkezi'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi, Koray A.'nın evden ayrılırken, yanında babasına ait tabancayı da götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobese kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. İncelemenin sonucunda Koray A.'nın, dün saat 18.45'te Titreyengöl Caddesi ile Hüseyin Avni Akın Caddesi'nin kesiştiği noktadan Sorgun Çamlığı'na girdiği tespit edildi. Gece boyu devam eden aramalardan sonuç alınamadı.
Bugün sabah saatlerinde ekipler, aramalarına, Koray A.'nın en son görüldüğü noktadan yeniden başladı. Çamlık alana giren ekipler, yaklaşık 100 metre mesafede Koray A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, babasına ait tabanca yanında bulunan Koray A.'nın başından da kurşun giriş çıkışı olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası bölgenin jandarma sorumluluğunda olması dolayısıyla jandarma ekiplerine de haber verildi.
Baba Çetin A. da acı haberle olay yerine geldi. Oğlunun 5-6 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığını öne süren Çetin A., evden hiç çıkmadığını, müzikle ilgilendiğini, son günlerde ise annesine yaşamaktan zevk almadığını, kaybolmak ve ölmek istediğini söylediğini kaydetti.
İntihar etmiş olabileceği ihtimali değerlendirilen Koray A.'nın cansız bedeni, incelenme sonrası otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-05-11 14:54:02

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