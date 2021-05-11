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Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi Engelli kızın ölümü üzerinden yapılan siyasete ateş püskürdüler

İHA

Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi Engelli kızın ölümü üzerinden yapılan siyasete ateş püskürdüler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evde ölü bulunan zihinsel engelli Hafize Bakır'ın ailesi, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin ardından yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Hafize Bakır’ın enişteleri Mevlüt Çiftçi ve Abdullah Yılmaz, CHP Kadın Kollarının bu konuyu siyasi malzeme olarak kullanmaya kalkmasının insanlığa sığmadığını dile getirdi.
Hafize Bakır’ın (26) çocukluk arkadaşı ve eski ev sahibinin kızı Deniz Öz, Hafize’nin melek gibi bir insan olduğunu, ne var ki ilaçlar etki etmediğinde tüm mahalleyi zor durumda bıraktığını ve zarar verdiğini söyledi. Hafize Bakır’ın sürekli kendisine zarar vermesi nedeniyle zaman zaman zapt edilemez hale geldiğini, kendisine, ailesine ve komşularına zarar vermesi nedeniyle hırçınlığı geçene kazar birkaç saat kafese kapatıldığını belirten eniştesi Mevlüt Çiftçi “Bazı medya organlarında sanki baldızımın sürekli kafeste tutulduğu gibi bir izlenim yer aldı. Bunu fırsat bilen aralarında CHP Kadın Kollarının da bulunduğu bazı kesimler baldızımın bu durumunu siyasi malzeme yaparken bizlere de sanki onunla ilgilenmiyormuşuz ve sürekli kafeste tutuyormuşuz gibi linç girişiminde bulunuyor. Biz bu kişileri gelip mahalle sakinleriyle konuşmaya, onunla nasıl ilgilendiğimizi mahallemizdekilerden dinlemeye, ondan sonra bu yorumları yapmaya davet ediyoruz. Biz ailece baldızımın üzerine titreyen, onun her istediğini emir kabul eden kişileriz. Ben bacanağım ve baldızım sürekli kendisini kontrol edip onunla vakit geçirdik. Hatta dün olay öncesi bacanağım ve baldızım alıp denize götürmüş ve denize girmişler. Hal böyle iken yapılan yorumlar bizim acımıza acı kattı. Bu kişilerle yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.
Baldızıyla ailecek yakından ilgilendiklerini belirten Abdullah Yılmaz, “Her gün ya biz ya bacanağım ve baldızım kesinlikle gelip sohbet edip oynuyoruz. O bizim çocuğumuz gibiydi. Olay günü denizi çok sevdiği için eşimle birlikte alıp denize götürdük. Denize ayağımızı sokup oyunlar oynadık. Eve getirip biz ayrıldıktan kısa bir süre sonra acı haberi aldık. Acımasızca eleştirenlerle mahkemede hesaplaşacağız” dedi.
Bakır ailesinin 19 yıl kirada oturduğu evin sahibinin kızı Deniz Öz, Hafize ile çok iyi arkadaş olduklarını belirterek, “Hafize normal zamanlarında melek gibi bir kişiydi. Onunla oyunlar oynar televizyon seyrederdik. Ne var ki ilaçları etkisiz kalıp krizi tuttuğunda kimse zapt edemezdi. Annebabasının neler çektiğini ben bilirim. Onu birçok kez birlikte tedaviye götürdük. Ama çare olmadı. Kriz geldiğinde mahalleyi birbirine katar yola çıkar araçların önüne atlardı. Bundan dolayı aile 2. kattan birince kata indi ve evin etrafını demirle kapattı. Başka çaresi yoktu. Onları eleştirenler Allah'a nasıl hesap verecek bilemiyorum. Ben kimsenin çocuğuyla bu şekilde ilgilenebileceğine inanmıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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