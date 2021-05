AÜ öğretim üyesinin projesine uluslararası destek

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Kurucu Dekanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Bakır Sert’in Tarihi Anıtların ve Sanat Eserlerinin Biyolojik Bozunması (Biodeterioration of historical monuments and works of art) adlı projesi; Otto Friedrich University (Bamberg, Germany)’de gerçekleştirilmek üzere kabul edildi. Proje aynı zamanda German Academic Exchange Service (DAAD) tarafından alanında başarılı öğretim üyelerine tanınan burs desteğini almaya hak kazandı.



Tarihi anıtlarda ve sanat eserlerinde biyolojik bozunma potansiyelinin araştırılacağı proje, Yükseköğretim Kurulunun üniversitelerde eğitim ve araştırma kalitesinin artırılması amacıyla oldukça önemsediği uluslararası işbirliği kapsamında; Otto Friedrich University, Institute for Archaeology, Heritage Conservation Studies and Art History(IADK)’de, Almanya’nın tarihi yapılar açısından oldukça zengin, UNESCO tarafından koruma altına alınan Bamberg şehrinde gerçekleştirilecek. Projeye German Academic Exchange Service (DAAD) tarafından da burs desteği sağlanacak.



“Tarihi eserlerin korunması için önemli”

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyan proje ile ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, “Kültürel mirasımız, insanlığın hafızasını oluşturan somut ve soyut değerlerin bütünüdür. Bu değerlerin en büyük bileşenlerinden birisi olan tarihi eserler, yaşamımıza derinlik ve zenginlik katmakla birlikte ve geleceğimizin şekillenmesinde de önemli bir rol oynar. Kimliğimizi oluşturan, gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak sorumluluğu olan bu yapılar, fiziksel ve kimyasal faktörlerin yanında biyolojik olarak da bozunma riski altındadır. Özellikle mikroorganizmalar, anıtlar üzerinde renk değişikliğine, kabarmaya, çukurluklara ve kırılmalara neden olur. Bu etkiler sonucunda lahitler ve diğer yapılar üzerindeki yazıların okunması, resimlerin tanınması güçleştiği gibi estetik görüntüde de bozulma meydana gelir. Proje ile amacımız tarihi anıtlarda ve sanat eserlerinde biyolojik bozunma potansiyelini ortaya koyarak eserlerin korunmasına katkı sağlamak” diye konuştu.



“Biyo bozunma tüm dünyada tehdit”

Tarihi eserlerde biyobozunma Türkiye’de olduğu gibi tüm dünya ülkelerinde de ciddi bir tehdit haline gelmiş olup bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için yapılan projelere önem verildiğini söyleyen Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, “Türkiye’de Side, Perge, Termessos, Seleukeia, Trabenna, Efes, Teos, Phokaia antik kentlerinde bu alanda projeler gerçekleştirilmiş ve belirli bir yol kat edilmiştir. Yurt dışında da özellikle Almanya, Avusturya, Hollanda, Yunanistan ve İtalya’da farklı enstitülerde çalışmalar devam etmektedir” dedi.



“Uluslararası iş birliğine katkı”

Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, Yükseköğretim Kurulunun üniversitelerde eğitim ve araştırma kalitesinin artırılması amacıyla oldukça önemsediği uluslararası iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek projenin, uluslararası yükseköğretim kurumları arasında araştırma, bilgiyi paylaşma ve kültürlerarası etkileşimi artırmasına katkı sağlaması açısından da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

