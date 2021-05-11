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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 41. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. Karşılaşma konuk takımın 32’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içinde Mustafa’nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
62. dakikada Efkan topla birlikte ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun pasını aktardığı ceza sahası dışındaki Efecan’ın vuruşunda top az farkla auta gitti.
73. dakikada Erzurumspor’un kontratağında Cenk Ahmet, topu sağdan ceza alanı içindeki Rashani’ye ortaladı. Rashani’nin gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 22
84. dakikada gelişen Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Ahmet, oluşan karambolde meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 23

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy x, Abdullah Bora Özkara x, Mehmet Kısal x
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Steven Caulker xxx, Francois Moubandje xx, Juanfran xxx (Tayfur Bingöl dk. 87 ?), Giorgos Tzavellas xxx, Efkan Bekiroğlu xx (Ceyhun Gülselam dk. 87 ?), Manolis Siopis xx (Damian Kadzior dk. 78 x), Efecan Karaca xxxx, Berkan Kutlu xx, Davidson xxx, Mustafa Pektemek xx (Adam Bareiro dk. 70 x)
Yedekler: Marafona, Fatih Aksoy, Umut Güneş,
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Erzurumspor: Jakub Szumski xx, Bogdan Butko xx, Leo Schwechlen xx, Gökhan Kardeş xx, Osman Çelik xx ( Özgür Sert dk. 70 x), Rahman Buğra Çağıran xx, Elbasan Rashani xx (Zakarya Bergdich dk. 90 ?), Adolphe Teikeu xx, Emrah Başsan xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 34 xx) (Mehmet Murat Uçar dk. 90 ?), Gabriel Obertan xx, Ricardo Gomes xx (Oltan Karakullukçu dk. 70 x)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Fırat Şaşi, Johanna Omolo, Yusuf Koç, Güney Yılmaz
Teknik Sorumlu: Uğur Bayarslan
Goller: Efecan (dk. 30 pen. ve 41 pen.) (Alanyaspor), Tzavellas (dk. 45 k.k.), Elbasan Rashani (dk. 73), Cenk Ahmet Alkılıç (dk. 84) (Erzurumspor)
Sarı kartlar: Mustafa Pektemek, Caulker, Francois Moubandje, Tzavellas (Alanyaspor), Adolphe Teikeu (Erzurumspor)

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