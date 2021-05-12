1 yıldır siparişleri balkondan sarkıtılan sepete dolduruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 yıldır siparişleri balkondan sarkıtılan sepete dolduruyor

DHA

1 yıldır siparişleri balkondan sarkıtılan sepete dolduruyor


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Soğuksu Mahallesi'nde market sahibi Ali Tezcan, 21 yıldır işlettiği dükkanında pandemi döneminde evden çıkmak istemeyen müşterilerinin alışverişine, 1 yıldır balkondan sepet sarkıtma yöntemiyle yardımcı oluyor. Balkondan "Bakkal" diye seslenen müşterilerinin siparişlerini dinleyen Tezcan, daha sonra sarkıtılan sepete ürünleri yerleştiriyor. Tezcan, "Tam kapanmadan dolayı sepet sarkıtarak alışveriş yapanlarda artış oldu" dedi.
Pandemi sürecinde değişen alışkanlıklarla teknoloji kullanımının yaygınlaşması, elektronik alışverişi artırmanın yanı sıra, mahalle aralarındaki küçük bakkallarda da unutulmaya yüz tutan bazı yöntemler yeniden canlandı. Türkiye'de 1990'lı yılların unutulmayan alışkanlıkları arasında yer alan balkondan sepet sarkıtarak, evin ihtiyaçlarını satın alma yöntemi, günümüzde yeniden kullanılmaya başlandı. Koronavirüse karşı tedbir için evden çıkmayanlar, balkondan sepet sarkıtıp, eski günlerdeki gibi "Bakkal" diye seslenerek sokaklarındaki marketten alışveriş yapmaya başladı. Geçmişte sıkça kullanılan balkondan sepet sarkıtarak alışveriş yapma yönteminin yanı sıra, salgına karşı tedbir için para ile temas etmek istemeyenler nedeniyle veresiye defteri kullanımı da yeniden başladı.
PANDEMİNİN BAŞINDAN BERİ UYGULUYOR
Antalya'nın Soğuksu Mahallesi'nde market sahibi Ali Tezcan, 21 yıldır işlettiği dükkanında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile evden çıkmamayı tercih eden müşterilerinin alışverişine, 1 yıldır balkondan sepet sarkıtma yöntemiyle yardımcı oluyor. Balkondan "Bakkal" ya da "Bakkal Amca" diye seslenen müşterilerinin siparişlerini dinleyen Tezcan, daha sonra sarkıtılan sepete ürünleri yerleştiriyor. Zaman zaman müşterilerinin telefonla arayıp isteklerini belirttiği Tezcan, siparişleri evlerine ya da balkondan sarkıttıkları sepete bırakıyor. Koronavirüs bulaşmasını engelleme amacıyla para ile temas etmekten kaçınan müşterilerinin talebi doğrultusunda veresiye defteri kullanımını sıklaştıran Tezcan, bazı müşterilerinin alışveriş ücretini sonra ödeme isteği için not alıyor.
'ÇOĞU MÜŞTERİM SEPET SARKITIYOR'
Geçen yıl mart ayında pandeminin başlamasıyla birlikte marketinde koronavirüse karşı tedbirler alan Tezcan, uzun yıllar komşusu olan müşterilerine yardımcı olmayı hedeflediğini söyledi. Aynı sokakta 21 yıldır esnaflık yaptığı için mahalleliyle aile gibi olduklarından bahseden Tezcan, "Pandemi döneminde evlere servis sistemi başlattım. Bazıları telefonla arayıp istediğini söylüyor. Yakın müşterilerim seslenerek çağırıp, isteklerini belirtiyor. Müşterilerimizin siparişlerini evine, balkondan sarkıttığı sepete teslim ediyoruz. Tam kapanmadan dolayı sepet sarkıtarak alışveriş yapanlarda artış oldu. Çoğu müşterim sepet sarkıtıyor. Ben de sepete siparişlerini veriyorum. Onların ihtiyaçlarını kendi ihtiyacım gibi karşılamaya çalışıyorum" diye konuştu.
Ali Tezcan, pandemi döneminde internetten alışverişin artmasının yanı sıra eskiden olduğu gibi 'bakkal' diye çağırıp, sepet sarkıtarak isteklerini söyleyenlerin artmasının, unutulan komşuluk ilişkilerini yeniden hatırlattığı için memnun olduğunu söyledi.
Bakkal Tezcan'ı telefonla arayıp sipariş verdikten sonra isteklerini pencereden sarkıttığı sepetle evine çeken Tacettin Kara, "Eski günlere geri döndük. Eskiden sepetle bakkaldan isterdik. Pandemi döneminde dışarı da çıkamıyoruz. Sağolsun bakkalımızı arayıp ya da seslenip isteklerimizi söylüyoruz. O da isteklerimizi sepete bırakıyor" diye konuştu.
Bakkalın karşısında oturan Fatma Kırkıcı balkondan seslenerek çağırdığı Tezcan'dan siparişlerini aldıktan sonra, "Tam kapanmada dışarı çıkamadığımız için mahalle bakkalımız siparişlerimi getirerek bize yardımcı oluyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-05-12 10:18:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üç bölgede 'olağanüstü' kuraklık
YEREL HABERLER Üç bölgede 'olağanüstü' kuraklık
Çağdaş Atan: “Maçı koparamadık”
YEREL HABERLER Çağdaş Atan: “Maçı koparamadık”
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Şenol Fidan: “Küme düşmemiz kesinleşmiş oldu”
YEREL HABERLER Şenol Fidan: “Küme düşmemiz kesinleşmiş oldu”
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: ...
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 3 ...
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 ...
Cam sera içinde süs balığı yetiştiriyor
YEREL HABERLER Cam sera içinde süs balığı yetiştiriyor
'Tam kapanma'da dijital kabir ziyareti hizmeti
YEREL HABERLER 'Tam kapanma'da dijital kabir ziyareti hizmeti
DJ Doğan Kartal “Pandemi yasakları sonrası için hazırlıklarımı tamamladım”
YEREL HABERLER DJ Doğan Kartal “Pandemi yasakları sonrası için ...
Ecel, kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken yakaladı Kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan adam, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ecel, kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ...
Engelli Hafize'nin babası: Kendisini balkondan, pencereden atıyordu
YEREL HABERLER Engelli Hafize'nin babası: Kendisini balkondan, ...
Komşusunun kardeşini vuran zanlıya elektronik kelepçeyle ev hapsi
YEREL HABERLER Komşusunun kardeşini vuran zanlıya elektronik ...
Tam kapanma, mezarlık hizmetlerini de görüntülüye dönüştürdü Tam kapanmaya denk gelen bayram günleri nedeniyle, mezar yapım, bakım ve onarım firmaları ziyaret isteğinde bulunan vatandaşlara uzaktan görüntülü hizmet vermeye başladı Mezarları çiçeklendirip, bakım ve onarım yapan firmalar, son halini ise vefat edenin yakınlarıyla görüntülü görüşmeyle paylaşıyor Mezar yapım firması sahibi Mehmet Çetin: “Bakımlarını biz yapacağız, artık insanlar bu saatten sonra evden dua etmekten başka bir şey yapamayacaklar”
YEREL HABERLER Tam kapanma, mezarlık hizmetlerini de görüntülüye ...
AÜ öğretim üyesinin projesine uluslararası destek
YEREL HABERLER AÜ öğretim üyesinin projesine uluslararası destek
Askıda Fatura 2 bin ailenin su faturasını ödedi
YEREL HABERLER Askıda Fatura 2 bin ailenin su faturasını ödedi
Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi Engelli kızın ölümü üzerinden yapılan siyasete ateş püskürdüler
YEREL HABERLER Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki ...
Antalya'da kayıp Koray, yanında babasının tabancasıyla ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp Koray, yanında babasının ...
ASAT sporcusu İzzet Alkış Milli Takım’a seçildi
YEREL HABERLER ASAT sporcusu İzzet Alkış Milli Takım’a seçildi
1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans için seferber oldu Ambulansı gören araç sürücüleri sağ ve sol şeritlere ayrılarak hızlıca orta şeridi açtı Durumu fark eden polis ekipleri de trafik akımını sağlayıp ambulansın 1 dakikada geçişini sağladı
YEREL HABERLER 1 kilometrelik araç kuyruğundaki sürücüler ambulans ...
Cudi eteklerinde yok olduğu düşünülen Anadolu parsından 3 fotoğraf
YEREL HABERLER Cudi eteklerinde yok olduğu düşünülen Anadolu ...
Seyir halindeki odun yüklü kamyonette yangın
YEREL HABERLER Seyir halindeki odun yüklü kamyonette yangın