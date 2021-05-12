Yaşlı çiftin yanan evinin tadilatı için kampanya



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Sayyara (79) ve Osman Nuri Dikici'nin (89) yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Çiftin evinin tadilat masrafları için gönüllüler kampanya başlattı.

Olay, pazar günü Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Sayyara Dikici, engelli eşi Osman Nuri Dikici'ye yemek pişirmek için mutfaktaki sobanın üzerine tencereyi koydu. Yemeğin sıcak kalması için sobayı söndürmeyen Dikici, balkonda oturan eşinin yanına giderek burada oturdu. Bu sırada sobadan çıkan alevler önce evin çatı kısmını, ardından mutfağı sardı.

Çifti, yangını gören komşuları uyardı. Evin büyük bölümünü saran alevlere müdahale etmek isteyen komşular, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken engelinden dolayı yerinden kalkamayan Osman Nuri Dikici, itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi. Söndürme çalışmalarının ardından komşularının yardımıyla evin balkon ve oda kısmı toparlandı. Çiftin tek odalı evin onarımı için gönüllüler de harekete geçti. Evin yanan kısmının tadilatı için gerekli 45 bin TL'nin toplanabilmesi için Antalya Yardımlaşma Platformu üyeleri kampanya başlattı. Yangın nedeniyle elektrik ve suları kesilen çift hala evlerinde yaşam mücadelesi veriyor.

Evlerindeki eşyalarının da çoğunun yandığını söyleyen Sayyara Dikici, "Sobanın üstünde yemeği pişirdim. İçinde 1-2 odun vardı, sıcak kalsın diye söndürmedim. Eşimin yanına geldim. Ben otururken yandığını komşular görmüş geldi. Komşular itfaiyeyi çağırmış. Her şeyimiz yandı. Hiçbir şeyimiz yoktu olanlar da yandı. Eşim engelli, onun maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Çok zor durumda kaldık. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-05-12 10:29:40



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