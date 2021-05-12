Öğrenci yurtlarından Filistin'e destek mesajı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'd, bazı öğrenciler Filistin'e destek mesajı verirken, saldırıları devam eden İsrail'e tepki gösterdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, iki öğrenci yurdunda ışık ve ateşle 'Kudüs' yazıldı. Bir yurt binasının oda ışıkları, bir yurt binasının da önünde mumlarla 'Kudüs' yazılı görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Komutanı Muhammed (s.a.v.) olan bir ümmet boyun eğmez. Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu ve Şehzade Korkut Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz tarafından Filistin halkına destek olmak için ışıklarla Kudüs yazıldı" ifadeleri yer aldı. Görüntüler, Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından da sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-05-12 10:43:20
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