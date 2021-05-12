Antalya’da konut satışlarında yüzde 141,4’lük artış Nisan ayında Antalya’da 228 yabancıya konut satıldı

Antalya’da 2020 Nisan ayında bin 835 konut satılırken 2021 Nisan ayında yüzde 141,4 oranında artarak 4 bin 429 konut satıldı. Konut satışlarında 2021 Nisan ayında Antalya, 4 bin 429 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en fazla konut satılan 4. il oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Yılı Nisan Ayı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Ülke genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.



Antalya’da 2020 Nisan ayında bin 835 konut satılırken 2021 Nisan ayında yüzde 141,4 oranında artarak 4 bin 429 konut satıldı. Konut satışlarında 2021 Nisan ayında Antalya, 4 bin 429 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en fazla konut satılan 4. il oldu. Isparta’da 2020 Nisan ayında 199 konut satılırken 2021 Nisan ayında yüzde 87,9 oranında artarak 374 konut satıldı. Burdur’da 2020 Nisan ayında 100 konut satılırken 2021 Nisan ayında yüzde 130 oranında artarak 230 konut satıldı.



Ülke genelinde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.

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