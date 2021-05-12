Nitelikli atıklarla 5 milyon 278 bin 965 TL kazandılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nitelikli atıklarla 5 milyon 278 bin 965 TL kazandılar

İHA

Nitelikli atıklarla 5 milyon 278 bin 965 TL kazandılar

Muratpaşa Belediyesi’nin yeni yılda para kart özelliği kazanan Çevreci Komşu Kart projesiyle, ilçe sakinleri, 5 yıl içinde atmayıp biriktirdikleri nitelikli atıklarla 5 milyon 278 bin 965 lira kazandı. Projenin ilk uygulandığı Nisan 2016’dan bu yılın nisan ayı sonuna kadar geçen sürede evlerden toplanan atık miktarı 16 milyon 341 bin 950 kilograma ulaştı.

Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, 5’inci yılını geride bıraktı. Projenin uygulandığı ilk günden nisan ayı sonuna kadar geçen sürede ilçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri cam, kağıt, plastik ve cam gibi nitelikli atıklardan 5 milyon 278 bin 965 lira kazandı. Bu süre içinde evlerden toplanan atık miktarı 16 milyon 341 bin 950 kilograma ulaştı. 5 yılın sonunda Çevre Komşu Kart’ın mahalle şampiyonu ise Konuksever oldu. Mahalleden 5 yıl içinde, ev ev 984 bin 932 kilogram nitelikli atık toplanırken bu atıklar karşılığında kartlara 332 bin 66 lira yüklendi.

Geçmiş yıllarda sadece anlaşmalı marketlerde kullanabilen Çevreci Komşu Kart, 2021’de yepyeni özellikler kazandı. Tüm sınırlamaların kalktığı ve para kart özelliği kazanan yeni nesil kartlar, artık üye iş yeri zorunluluğu olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılabiliyor. Yeni kartlarla Muratpaşalılar, istedikleri marketten alışveriş yapabiliyor, kartlarını online alışverişte kullanabiliyor. Antalya'nın şehir içi toplu ulaşım kartı Antalyakart'a da bakiye aktarımı da yeni dönemde mümkün hale gelirken Çevreci Komşu Kart'la kazanılan puanlar bankamatiklerden nakit para olarak da çekilebiliyor.

Yeni yılla birlikte yeni kartların dağıtımı da başlarken ocak nisan döneminde 11 bin 332 kart ilçe sakinlerine ulaştırıldı. 8 bin 472 kart aktif hale getirilip kullanılmaya başlanırken yeni kartlarını alan Muratpaşalıların şifre alarak kartlarını aktif hale getirmesi gerekiyor. Kartların aktif hale getirilmesi için sisteme kayıtlı cep telefonundan belediye tarafından belirtilen numaraya AKTIF yazıp bir boşluk bırakıp kart numarasını ve ardından yine bir boşluk bırakıp belirlenen şifreyi kısa mesaj atılması yeterli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da konut satışlarında yüzde 141,4’lük artış Nisan ayında Antalya’da 228 yabancıya konut satıldı
YEREL HABERLER Antalya’da konut satışlarında yüzde 141,4’lük ...
Öğrenci yurtlarından Filistin'e destek mesajı
YEREL HABERLER Öğrenci yurtlarından Filistin'e destek mesajı
Yaşlı çiftin yanan evinin tadilatı için kampanya
YEREL HABERLER Yaşlı çiftin yanan evinin tadilatı için kampanya
1 yıldır siparişleri balkondan sarkıtılan sepete dolduruyor
YEREL HABERLER 1 yıldır siparişleri balkondan sarkıtılan sepete ...
Üç bölgede 'olağanüstü' kuraklık
YEREL HABERLER Üç bölgede 'olağanüstü' kuraklık
Çağdaş Atan: “Maçı koparamadık”
YEREL HABERLER Çağdaş Atan: “Maçı koparamadık”
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Şenol Fidan: “Küme düşmemiz kesinleşmiş oldu”
YEREL HABERLER Şenol Fidan: “Küme düşmemiz kesinleşmiş oldu”
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: ...
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 3 ...
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 ...
Cam sera içinde süs balığı yetiştiriyor
YEREL HABERLER Cam sera içinde süs balığı yetiştiriyor
'Tam kapanma'da dijital kabir ziyareti hizmeti
YEREL HABERLER 'Tam kapanma'da dijital kabir ziyareti hizmeti
DJ Doğan Kartal “Pandemi yasakları sonrası için hazırlıklarımı tamamladım”
YEREL HABERLER DJ Doğan Kartal “Pandemi yasakları sonrası için ...
Ecel, kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken yakaladı Kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan adam, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ecel, kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ...
Engelli Hafize'nin babası: Kendisini balkondan, pencereden atıyordu
YEREL HABERLER Engelli Hafize'nin babası: Kendisini balkondan, ...
Komşusunun kardeşini vuran zanlıya elektronik kelepçeyle ev hapsi
YEREL HABERLER Komşusunun kardeşini vuran zanlıya elektronik ...
Tam kapanma, mezarlık hizmetlerini de görüntülüye dönüştürdü Tam kapanmaya denk gelen bayram günleri nedeniyle, mezar yapım, bakım ve onarım firmaları ziyaret isteğinde bulunan vatandaşlara uzaktan görüntülü hizmet vermeye başladı Mezarları çiçeklendirip, bakım ve onarım yapan firmalar, son halini ise vefat edenin yakınlarıyla görüntülü görüşmeyle paylaşıyor Mezar yapım firması sahibi Mehmet Çetin: “Bakımlarını biz yapacağız, artık insanlar bu saatten sonra evden dua etmekten başka bir şey yapamayacaklar”
YEREL HABERLER Tam kapanma, mezarlık hizmetlerini de görüntülüye ...
AÜ öğretim üyesinin projesine uluslararası destek
YEREL HABERLER AÜ öğretim üyesinin projesine uluslararası destek
Askıda Fatura 2 bin ailenin su faturasını ödedi
YEREL HABERLER Askıda Fatura 2 bin ailenin su faturasını ödedi
Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi Engelli kızın ölümü üzerinden yapılan siyasete ateş püskürdüler
YEREL HABERLER Antalya'da ölen engelli kızın ailesi sosyal medyadaki ...
Antalya'da kayıp Koray, yanında babasının tabancasıyla ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp Koray, yanında babasının ...