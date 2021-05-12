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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Domatesten istediği parayı kazanamayınca serada süs balığı üretmeye başladı

İHA

Domatesten istediği parayı kazanamayınca serada süs balığı üretmeye başladı

Antalya’da uzun yıllar serada sebze üretimi yapan Ali Kaçak, yetiştirip sattığı domateslerden yeterli kazancı sağlayamayınca 5 dönüm içerisinde bulunan sebze serasını 150 havuzlu süs balığı serasına çevirdi. Türkiye içi siparişlere zor yetiştiğini belirten süs balığı üreticisi Ali Kaçak, “Domates yeri geliyor çöpe dökülüyor, balık çöpe dökülmez. Domatesi bırakıp, balık serası yaptığım için pişman değilim, daha mutluyum” dedi.
Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi’nde bulunan serasında yıllarca sebze üretimi yapan çiftçi Ali Kaçak, emeğinin karşılığını alamadığını düşünüp 2016 yılında görüp etkilendiği süs balığı üretimini kendi serasına taşıyarak cam sera içerisinde çeşitli süs balıklarının üretimine başladı. Sebze ürettiği serayı, süs balığı üretim çiftliğine dönüştüren Kaçak, yıllık 300 bin civarında balık ürettiklerini söyleyerek bu balıkları 5 yıldızlı oteller, villalar başta olmak üzere akvaryumcular ve balık toptancılarına sattıklarını belirtti. Üretici Ali Kaçak, serada bulunan balıkların 75 kuruştan başlayıp 40 TL’ye kadar fiyat değişikliği gösterdiğini söyledi.

“Türkiye içine yetmiyor siparişler”
Türkiye’de süs balığı siparişlerine yetişemediklerini söyleyen üretici Ali Kaçak, “Tarımla uğraşırken domatesler para etmez oldu. 2016 yılında süs balığı üretimi başladı. Biz de örnek alarak süs balığı üretmeye başladık. Seralarımı süs balığı üretim tesisine çevirdim. Çocuklarım ile birlikte aile işletmesi olarak yaklaşık 6 yıldır yapıyoruz bu işi. Şuanda kapasitemiz 300 bin civarında 5 dönüm yerde. Japon Balığı, canlı doğuran, çiklet gibi balık çeşitlerimiz var. Satışlarımızı akvaryumcular, toptancılar, 5 yıldızlı oteller gibi yerlere yapıyoruz. Yurt dışına gönderim sağlayamıyoruz. Türkiye içine yetmiyor siparişler. Biz üreticiler olarak yurt dışından gelen balığın önünü kesmek istiyoruz” diye konuştu.

“Domatesten daha iyi kazancımız”
Balık üretimi ile domatesten daha iyi kazanç sağladıklarını belirten Ali Kaçak, “Maliyetler yüksek şuanda. Yemler çok pahalı. Domatesten daha iyi kazancımız. Domates yeri geliyor çöpe dökülüyor, balık çöpe dökülmez. Domatesi bırakıp, balık serası yaptığım için pişman değilim, daha mutluyum. Domates üreticilerine, başka alternatif ürünlere geçmelerini öneriyorum. Şuanda burada 150 havuzumuz var. İsteğe göre otel ve villalar için balıklar üretiyoruz. Balıkların fiyatları 75 kuruştan başlayıp 40 TL’ye kadar çıkıyor. Fiyatlar, boyutlara göre değişiyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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