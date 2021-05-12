FT Antalyaspor ligde kalmayı garantiledi

Süper Lig’in son 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor, 41. haftayı maç yapmadan geçirdi. Kırmızıbeyazlılar, Ankaragücü’nün puan kaybetmesiyle bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Süper Lig’de 41. haftayı BAY geçiren FT Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı İH Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Ligdeki son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen kırmızıbeyazlılar bu maçlarda sadece bir beraberlik elde etti. Güney ekibi son galibiyetini 7 hafta önce deplasmanda Kayserispor’a karşı 10’lık skorla almıştı. Antalyaspor, ligin son maçında hem 3 puan almayı, hem de zorlu Türkiye Kupası Finali öncesi galip gelerek moral bulmak istiyor. 43 puanla 16. sıradaki yerini koruyan kırmızıbeyazlılar, düşme hattındaki takımlardan Ankaragücü’nün puan kaybetmesiyle ligde kalmayı garantiledi.

Antalyaspor, sezonun son lig maçını İH Konyaspor ile 18 Mayıs Salı günü, Ziraat Türkiye Kupası finalini de İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

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