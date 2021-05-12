Silah kaçakçılarına suçüstü: 2 gözaltı

Konya’dan Antalya’ya silah ticareti yapmak için gelen 2 şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların bulunduğu arabada toplam 7 adet tabanca ile beraber şarjörleri ve 24 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; Konya’dan Manavgat’a silah getirip satacakları tespit edilen İ.Y. ve M.K. İsimli şahıslar Manavgat ilçesi Gültepe mahallesinde silah satışı yapacakları esnada suçüstü yakalandı.



Şüpheli Araçta yapılan aramada, 1 adet 9X19 mm tabanca, 2 adet Pietro Beratta 7.65 mm tabanca, 1 adet Sigsauer 9X19 mm tabanca, 3 Adet Walter 9X19 mm tabanca olmak üzere toplam 7 adet tabanca ve bu tabancalara ait 7 adet şarjör ile 24 adet fişek ele geçirildi.



Olayla ilgili şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, 12 Mayıs Çarşamba günü mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.

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