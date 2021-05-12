8 yaşındaki kardeşini 27 bıçak darbesiyle öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 yaşındaki kardeşini 27 bıçak darbesiyle öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi

DHA

8 yaşındaki kardeşini 27 bıçak darbesiyle öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, geçen ağustos ayında kardeşi Seyit Taha Yüksel'i (8), ormanlık alana götürüp 27 bıçak darbesiyle öldürmekten tutuklu Sinan Yüksel'in (19) yargılanmasına başlandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, "Kardeşimi sevmediğim için onu öldürdüm" sözlerine yer verilen sanık Sinan Yüksel duruşmada olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti.
Manavgat'ın Kasaplar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Sinan Yüksel geçen yıl 4 Ağustos'ta polis merkezine giderek 8 yaşındaki kardeşini Türkbeleni mevkiindeki ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri Seyit Taha Yüksel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede küçük çocuğun vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu tespit edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürülen Seyit Taha Yüksel'in cenazesinde yapılan incelemede 9'u öldürücü olmak üzere 27 bıçak yarası olduğu belirlendi. Antalya ATK Morg İhtisas Dairesi'nin raporunda ayrıca Seyit Taha Yüksel'in her iki elinde de savunma yarası şeklinde bıçak yarası olduğu kaydedildi.
Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli Sinan Yüksel, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından 'yakın akrabayı kasten öldürmek suçundan' tutuklandı. Sinan Yüksel'in poliste ve savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu kullandığını, kardeşini de ailesinin onu çok sevmesi nedeniyle kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söylediği belirtildi.
'ÖNCE SIRTINDAN BIÇAĞI SAPLADIM, SONRA ÖN TARAFINDAN BIÇAKLADIM'
Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, olayın gelişimi anlatılarak, sanık Sinan Yüksel'in, "Biz 3 kardeşiz, ben en büyüğüm. Seyit Taha 9 yaşındadır. Olay günü saat 15.00 sıralarında Seyit Taha'ya 'Bir yere gidelim' dedim. Evden çıkmadan kimliğimle, yeşil saplı bıçağı da yanıma aldım. Türkbeleni'ne doğru kardeşimle gittik. Kardeşime önce sırtından bıçağı sapladım, sonra ön tarafından bıçakladım. Kardeşimi sevmediğim için onu öldürdüm. Daha sonra emniyete gidip teslim oldum. Ben tek başıma hücrede kalmak istiyorum. Bu durumu kendim istedim. Söyleyeceğim başka husus yoktur, pişman değilim" dediği belirtildi. İddianamede ayrıca Sinan Yüksel'in olaydan 15 gün kadar önce parkta tanımadığı birinden 50 liralık metamfetamin adlı uyuşturucu madde alıp kullandığını söylediği anlatıldı. İddianamede, şüpheli Sinan Yüksel hakkında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından psikiyatrik bir hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildiği hatırlatılarak, 'kardeşi kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi.
YARGILAMA BAŞLADI
İddianame Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek olayla ilgili davanın görülmesine başlandı. Davanın ilk duruşmasına sanık Sinan Yüksel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katılırken, salonda avukatı hazır bulundu. Sanık Sinan Yüksel ve ölen kardeşi Seyit Taha Yüksel'in anne ve babaları duruşmaya gelmedi. Mahkeme başkanı, Sinan Yüksel hakkında cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair raporun geldiğini söyledi.
'OLAY GÜNÜNDEN BİR GÜN ÖNCE UYUŞTURUCU KULLANMIŞTIM'
Kimlik tespitinin ardından mahkemede ifade veren sanık Sinan Yüksel, olaydan bir gün önce uyuşturucu madde kullandığını bu nedenle olay gününe dair hiçbir şey hatırlamadığını, cezaevinde 2 defa bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.
Mahkeme başkanının poliste ve savcılıkta verdiği ifadelerin farklı olduğunu ve o ifadelerde her şeyi ayrıntılı olarak anlattığını hatırlatması üzerine sanık Sinan Yüksel, teslim olduğu karakolda polislerin kendisini korkuttuklarını öne sürerek, "Olay gününden bir gün önce uyuşturucu kullanmıştım. Evden çıkmadan önce yanıma bıçak aldım, neden aldığımı bilmiyorum. Kardeşimle ormanlık alana gittik. Kendime geldiğimde kardeşim yerde yatıyordu. Hemen karakola gittim. Benim kardeşimi öldürmem için herhangi bir neden yoktu. 7-8 aydır evdeydim, psikolojim bozuk durumdaydı" dedi. Sanık Sinan Yüksel, olay anını ise hatırlamadığını söyledi.
Sinan Yüksel'in avukatı Kenan Erdoğan, müvekkilinin cezaevinde 2 defa intihar girişiminde bulunduğunu belirterek, "Psikolojisi normal değildir. Yeniden rapor alınmasını istiyoruz" talebinde bulundu.
'SAVCI GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI'
Duruşmada savcı esas hakkındaki görüşün hazır olduğunu belirterek, olayla ilgili delillerin toplandığını ve sanığın soruşturma safhasında ayrıntılı itiraflarda bulunduğunu belirterek, 'kardeşe karşı kasten öldürme' ve 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
'BEN BÖYLE BİR İNSAN DEĞİLİM'
Sanık Sinan Yüksel, savcının esas hakkındaki görüşünün ardından, "Çok pişmanım. Ben böyle bir insan değilim. Nasıl böyle bir eylem yaptım, bilmiyorum" dedi. Sanık avukatı Kenan Erdoğan ise esas hakkındaki görüşe karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi.
Duruşma ertelendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-05-12 11:42:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı Otomobilin savrulup kaldırıma çıkarak duvar dibindeki kişiye çarptığı anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı Otomobilin ...
Silah kaçakçılarına suçüstü: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Silah kaçakçılarına suçüstü: 2 gözaltı
5 dakikada küle dönen dükkan, ekmek teknesinden etti
YEREL HABERLER 5 dakikada küle dönen dükkan, ekmek teknesinden etti
Ukrayna pandemide yüzleri güldürdü Haftada 3 kez Alanya’dan Kiev’e uçak seferi başlıyor
YEREL HABERLER Ukrayna pandemide yüzleri güldürdü Haftada 3 kez ...
FT Antalyaspor ligde kalmayı garantiledi
YEREL HABERLER FT Antalyaspor ligde kalmayı garantiledi
Domatesten istediği parayı kazanamayınca serada süs balığı üretmeye başladı
YEREL HABERLER Domatesten istediği parayı kazanamayınca serada süs ...
Nitelikli atıklarla 5 milyon 278 bin 965 TL kazandılar
YEREL HABERLER Nitelikli atıklarla 5 milyon 278 bin 965 TL ...
Antalya’da konut satışlarında yüzde 141,4’lük artış Nisan ayında Antalya’da 228 yabancıya konut satıldı
YEREL HABERLER Antalya’da konut satışlarında yüzde 141,4’lük ...
Öğrenci yurtlarından Filistin'e destek mesajı
YEREL HABERLER Öğrenci yurtlarından Filistin'e destek mesajı
Yaşlı çiftin yanan evinin tadilatı için kampanya
YEREL HABERLER Yaşlı çiftin yanan evinin tadilatı için kampanya
1 yıldır siparişleri balkondan sarkıtılan sepete dolduruyor
YEREL HABERLER 1 yıldır siparişleri balkondan sarkıtılan sepete ...
Üç bölgede 'olağanüstü' kuraklık
YEREL HABERLER Üç bölgede 'olağanüstü' kuraklık
Çağdaş Atan: “Maçı koparamadık”
YEREL HABERLER Çağdaş Atan: “Maçı koparamadık”
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Şenol Fidan: “Küme düşmemiz kesinleşmiş oldu”
YEREL HABERLER Şenol Fidan: “Küme düşmemiz kesinleşmiş oldu”
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: ...
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 3 ...
Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 ...
Cam sera içinde süs balığı yetiştiriyor
YEREL HABERLER Cam sera içinde süs balığı yetiştiriyor
'Tam kapanma'da dijital kabir ziyareti hizmeti
YEREL HABERLER 'Tam kapanma'da dijital kabir ziyareti hizmeti
DJ Doğan Kartal “Pandemi yasakları sonrası için hazırlıklarımı tamamladım”
YEREL HABERLER DJ Doğan Kartal “Pandemi yasakları sonrası için ...
Ecel, kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken yakaladı Kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan adam, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ecel, kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ...