ALKÜ’de turizm animasyonu konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm Animasyonu Programı tarafından “Turizm AnimasyonuDünüBugünüGeleceği” konulu çevrim içi konferans düzenlendi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Covid19 pandemi sürecinde turizm sezonun yaklaşmasıyla birlikte çevrim içi konferanslar düzenlemeye devam ediyor. Akademisyen ve sektör temsilcileri bir araya gelerek konuya ilgi duyanları ve bölüm öğrencilerini, turizm animasyonun geçmişten günümüze yaşanan değişimleri hakkında bilgilendirdi.

ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) Turizm Animasyonu Programı akademisyeni Öğr. Gör. M. Bilgin Karademir’in moderatörlüğünü üstlendiği “Turizm AnimasyonuDünüBugünüGeleceği” konulu çevirim içi konferansa, Mersin Üniversitesi MYO Turizm Animasyonu Programı Öğr. Gör. Kurtuluş Onur Kaya, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ender Özbek, Ege Üniversitesi Bergama MYO Turizm Animasyonu Programı Başkanı Öğr. Gör. Yonca Ginyol Güçer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm MYO Turizm Animasyonu Programı Öğr. Gör. Arda Tunaseli, Profesyonel animasyon Yöneticileri Derneği Yönetim Kurul Üyeleri Önder Bulut ve Oktay Sezer konuşmacı olarak katıldı.

Çevrim içi konferansta açılış konuşmasını gerçekleştiren moderatör Öğr. Gör. M. Bilgin Karademir, “Deniz kum güneş üçgeninin yanı sıra misafirlerin otellerde konaklama sürelerini uzatmak, aynı zamanda sürdürülebilir bir turizmin alt yapısını oluşturmak adına turizm animatörlerimiz önemli bir misyona sahiptir. Sanatsal, sportif, kültürel becerilerinin yanı sıra iletişim becerisi yüksek birden fazla yabancı dil bilen eğlenen, eğlendiren birer kültür elçileridir” dedi.

Karademir, ayrıca animasyon aktivitelerinden bu faydaların yaratılması iyi formasyona sahip ve nitelikli bir animasyon kadrosunun istihdam edilmesi ile mümkün olacağını belirterek sektörde yer alan animatörlerin artık ön lisans mezunu öğrencilerden oluşturulması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Öğr. Gör. M. Bilgin Karademir, katılımcı konuşmacıların ve kendisinin ALKÜ’yü temsilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Turizm Akademisyenleri Derneği ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği iş birliğiyle hazırlanan, Turizm sektörü ve üniversitelerin de katılımıyla gerçekleştirilecek olan ‘Türkiye Turizm Zirvesi’nde Turizm Animasyonu komisyonunda yer alan üyelerden oluştuğunu belirtti.

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