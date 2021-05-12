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Antalya'da bayram arifesinde şehitliğe ziyaret

DHA

Antalya'da bayram arifesinde şehitliğe ziyaret


İbrahim LALELİBülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, tam kapanma nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından arife ve bayramın birinci gününde muaf tutulan şehit aileleri, şehitlikteki yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı içindeki Antalya Garnizon Şehitliği'nde belediye işçileri, şehit mezarlarını yıkayıp topraklarını suladı. Şehitlikteki her şehit mezarının başına Türk bayrağı dikildi. Sabah erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen şehit yakınları, dualar okuyup şehit mezarlarına çiçekler bıraktı. 1994'te şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kahraman Çelikbaş'ın ailesi de şehidin mezarı başında dua okudu. İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen hoca eşliğinde dua okuyan aile, mezarın etrafını temizleyip yanlarında getirdikleri karanfilleri toprağın üzerine bıraktı. Şehit babası, oğlunun adını her gördüğünde hüzünlenip içindeki ateşin alevlendiğini söyleyerek, konuşmak istemediğini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİBülent TATOĞULLARI
2021-05-12 12:17:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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