Başkan Ulutaş, personeliyle bayramlaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ramazan Bayramı öncesi personeliyle bayramlaştı.

Kaş Belediyesinde geleneksel bayramlaşma, Başkan Mutlu Ulutaş'ın yönetiminde yapıldı. Başkan Ulutaş, belediye birim müdürleri ve personelinin bayramını kutladı. Ulutaş, “Bayramlar dayanışma, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularının yoğun olarak yaşandığı özel günlerdir. Bu vesileyle sizlerin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı, sağlıklı ve güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.