Başkan Yücel’den Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyareti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan Bayramı öncesi Garnizon Şehitliği’ne ziyarette bulundu. Kuranı Kerim okuyup dua eden Başkan Yücel, şehit aileleriyle yakından ilgilendi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, her bayram öncesi olduğu gibi Ramazan Bayramı arifesinde de Alanya Garnizon Şehitliği’ne ve Kimsesizler Mezarlığı’na ziyarette bulundu. Alanya Müftüsü İhsan İlhan ile birlikte Kuranı Kerim okuyup, dua ederek, şehit aileleriyle bir araya geldi. Başkan Yücel, Kimsesizler Mezarlığı’nda da çiçek dikti. Şehit aileleriyle yakından ilgilenip, sohbet eden Başkan Yücel, “Siz şehitlerimizin bizlere emanetlerisiniz, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

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