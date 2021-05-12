Tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi ABD'li yakalandı



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda antik Yunan dönemine ait 20 sikke, 2 yüzük ve çeşitli eserler ele geçirildi, tarihi eser kaçakçılığından aranan ABD'li Kinze David B. (46) yakalanıp, gözaltına alındı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarihi eser kaçakçılığı suçundan aranan ABD'li Kinze David B.'nin Güllerpınarı Mahallesi Altın Sokak'taki apart otelde kaldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Baskında yapılan aramada otel odasında antik Yunan dönemine ait çeşitli boylarda 20 sikke, o döneme ait 2 yüzük ve 23 çeşitli tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Kinze David B. işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Ele geçen tarihi eserler incelenmesi için Alanya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kinze David B. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2021-05-12 13:49:17



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