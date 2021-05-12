Tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi ABD'li yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda antik Yunan dönemine ait çeşitli eserlerle yakalanarak gözaltına alınan ABD'li Kinze David B.'nin işlemleri tamamlandı. Daha önce tarihi eser kaçakçılığından arandığı belirlenen Kinze David B., bu dosyası nedeniyle tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2021-05-12 19:39:56



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