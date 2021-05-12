Tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi ABD'li yakalandı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi ABD'li yakalandı (2)

DHA

Tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi ABD'li yakalandı (2)


TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda antik Yunan dönemine ait çeşitli eserlerle yakalanarak gözaltına alınan ABD'li Kinze David B.'nin işlemleri tamamlandı. Daha önce tarihi eser kaçakçılığından arandığı belirlenen Kinze David B., bu dosyası nedeniyle tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2021-05-12 19:39:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ekmek teknesini kurtarmak için alevlerin arasında dalan iş yeri sahibinin sırtı yandı 2 milyonluk zararın olduğu iş yerinde, sağlam kalan otomotiv yedek parçaları elden ele dışarı çıkarıldı Bir saat önce ayrıldığı iş yeri alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Ekmek teknesini kurtarmak için alevlerin arasında ...
İsmini aldığı şehit dayısına minik elleriyle dua etti Antalya'da şehitlikte bayram öncesi hüzünlü bir gün yaşandı Bazı vatandaşlar duaya balkonlarından eşlik etti
YEREL HABERLER İsmini aldığı şehit dayısına minik elleriyle dua ...
Peyzaj malzemesi yüklü kamyon iki araca çarparak devrildi
YEREL HABERLER Peyzaj malzemesi yüklü kamyon iki araca çarparak ...
Türkiye’deki hemşire açığı büyüyor Başkan Kuluöztürk: "Türkiye’de 100 bin kişiye düşen hemşire-ebe sayısı 301”
YEREL HABERLER Türkiye’deki hemşire açığı büyüyor Başkan Kuluöztürk: ...
Sahilde turist yoğunluğu
YEREL HABERLER Sahilde turist yoğunluğu
Kaş'ta camilerde bayram temizliği
YEREL HABERLER Kaş'ta camilerde bayram temizliği
Tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi ABD'li yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi ABD'li yakalandı
Seraları zarar gören çiftçiye sera naylonu yardımı
YEREL HABERLER Seraları zarar gören çiftçiye sera naylonu yardımı
Antalya’da bayram öncesi polisten sıkı kontrol Bayramlaşma için il dışına çıkmak ve akraba yanına gitmek isteyenlere fırsat verilmiyor
YEREL HABERLER Antalya’da bayram öncesi polisten sıkı ...
Park halindeki kamyona otomobiliyle arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyona otomobiliyle arkadan çarptı: 1 ...
Kullanılmayan köy okulu aromatik bitki üretim merkezi olacak
YEREL HABERLER Kullanılmayan köy okulu aromatik bitki üretim merkezi ...
Meşrubat dolabı hırsızı marketçiyi canından bezdirdi Markete gelir gibi gelip ürünleri poşete doldurup gitti Meşrubat dolabı hırsızının ürünleri çaldığı anlar kameralara yansıdı Yüzü cerrahi maskeli şüphelinin, alttan açtığı dolaptan ürünleri poşete doldurması, 2 kişinin ise gözcülük yapması kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Meşrubat dolabı hırsızı marketçiyi canından ...
Başkan Yücel’den Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yücel’den Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ...
Amerikalı tarihi eser kaçakçısı Alanya'da yakalandı Antik Yunan Dönemi’ne ait çeşitli ebatlarda 20 sikke, 2 yüzük ve 23 adet eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Amerikalı tarihi eser kaçakçısı Alanya'da ...
Göçmenleri kaçıran zodyak Side’de yakalandı
YEREL HABERLER Göçmenleri kaçıran zodyak Side’de yakalandı
Başkan Ulutaş, personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş, personeliyle bayramlaştı
Turistlerin boş sahilde denize keyfi
YEREL HABERLER Turistlerin boş sahilde denize keyfi
AÜ’de “Erişilebilirlikte Evrensel Tasarım” programı
YEREL HABERLER AÜ’de “Erişilebilirlikte Evrensel Tasarım” programı
3 katlı inşaattan aşağı düşen kalıp ustasının feci ölümü Çatı kalıbını çakarken dengesini kaybedip tahta kalıp ve demirlerin üzerine düştü
YEREL HABERLER 3 katlı inşaattan aşağı düşen kalıp ustasının feci ...
Antalya'da bayram arifesinde şehitliğe ziyaret
YEREL HABERLER Antalya'da bayram arifesinde şehitliğe ziyaret
Kalıp çakarken 15 metre yüksekten düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Kalıp çakarken 15 metre yüksekten düşen işçi öldü
ALKÜ’de turizm animasyonu konuşuldu
YEREL HABERLER ALKÜ’de turizm animasyonu konuşuldu
8 yaşındaki kardeşini 27 bıçak darbesiyle öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi
YEREL HABERLER 8 yaşındaki kardeşini 27 bıçak darbesiyle öldürdü, ...
Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı Otomobilin savrulup kaldırıma çıkarak duvar dibindeki kişiye çarptığı anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Kaldırımda gelen ölüm kameraya yansıdı Otomobilin ...