Demokrasi şehidi Yasin'in ailesi oğlunun mezarında dua etti Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu’nun babası Osman Ağaroğlu: “Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz"

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerin açtığı

ateşle şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu’nun annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu, bayram öncesi oğullarının mezarını ziyaret eti.

Oğlunu andıkça gözyaşlarını tutamayan şehit annesi Zehra Ağaroğlu, hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini ancak yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu ve evlat hasretinin giderek arttığını söyledi. Her şehit verildiğinde yüreğinde aynı acıyı hissettiğini anlatan Ağaroğlu, “Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz, Vatan sağ olsun, millet sağ olsun, şehidimizin ve şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları ali olsun” diye konuştu.

Ramazan Bayramı öncesi şehidin Korkuteli’ne bağlı Yazır Mahallesi'nde bulunan mezarını ziyaret eden anne Zehra ve baba Osman Ağaroğlu, Yasin Naci için dua etti.

Şehit Yasin Naci Ağaroğlu’nun babası Osman Ağaroğlu, “Yine bir bayram geldi, biz oğlumuz aramızdan ayrılalı 5 yıl olmasına rağmen daha dün gibi unutmadan bayram yapıyoruz. 6 asır üç kıtada at koşturan Akdeniz’i bir Osmanlı gölü haline getiren muhteşem ecdadın torunları olarak bizler vatan için mukaddesat için evlatlarımızı feda etmişiz. Alnımız açık başımız dik olarak şükrediyoruz ve yine “Esaret altında yaşamak yerine şereflice ölmeyi tercih ederiz” diyen bir milletin torunu olarak her zaman şunu söylüyoruz; mektebinde şehadet olan bir milletin kaderinde esaret yoktur" dedi.

"Bizde vatan sevgisi zamandandır. Vatan için ölmek, bizim kitabımızda vardır" diyen baba Ağaroğlu, "Çünkü bizim için ölmek yok yok olmak değil, yeni bir hayat geçişidir. Oğlumuz Yasin Naci’de bu aşk ve inanç dairesinde yetiştirdik. Kendisi de biliyordu ki ya galip gelecek gazi olacak, yada şahit olacaktı. O gece tüm dünya sınavlarını dikey geçiş yaparak şahadet diplomasını almayı hak etmişti. Ruhu şat olsun. Biz evlatlarımız ile guru duyuyoruz, başımız dik olarak şunu söylüyoruz; uğuruna ölmekse seni yaşatmak, bin kere ölürüm de adına leke sürdürmek, gururdur namustur bayrak ve sancak, aksa da kanım zalimi asla güldürmem" dedi.

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