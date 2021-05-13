Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretti Karpuz için zirai ilaç yerine kekikleri kaynatarak, pekmezle hazırladığı karışımı kullanıyor

Kanserden kardeşini kaybeden çiftçi, zirai ilaç kullanmayı bırakıp dağdan topladığı kekikleri kaynatarak, pekmezle karışım hazırladı. Serasındaki karpuzları hazırladığı karışımla buluşturan çiftçi İrfan Ateş, kekik aromalı karpuz üretti. 3040 yıl önce yenilen karpuzların tadıyla eş değer bir ürün ortaya çıkardığını belirten İrfan Ateş, “Kardeşimin kanser hastalığına yakalanması beni kekik aromalı karpuz üretimine teşvik etti. Zirai ilaçlarda kanser yapabildiği için ben az kazanayım sıkıntı yok yeter ki ürünüm doğal olsun dedim. Kekik aromalı karpuz yaptım” dedi.



Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi’nde yaşayan çiftçi İrfan Ateş, çok sevdiği kardeşini kanser hastalığından dolayı kaybedince vatandaşın zirai ilaçsız karpuz yemesi için kollarını sıvadı. 10 yıllık bir çalışma sonucunda son 2 yıldır istediği tadı tutturan Ateş, dağlardan topladığı kekikleri kaynatıp pekmezle buluşturuyor. Ardından damıtma sistemi ile kekik sularını karpuzlara veriyor. Ürettiği ürünlerin 3040 yıl önceki karpuzların aroması ile bir olduğunu söyleyen Ateş, karpuzları kestiğinde evin içerisinin parfüm gibi koktuğunu söylüyor. Sadece Antalya içinde evlere servis ve gel al şeklinde hizmet veren kekik aromalı karpuz üretici İrfan Ateş, Türkiye geneli ve Yurt dışından da ürüne çok fazla talep olduğunu ama gönderme şansının olmadığını belirtti. Kekik aromalı karpuzlar ise seradan market fiyatına 8 TL’ye satılıyor.



“Vatandaş, parayı verdiyse lezzetli bir ürün yemeli”

Kekik aromalı karpuz üreticisi İrfan Ateş, “Bu yıl yine kekik aromalı karpuz yetiştirmeye başladık. Bu sefer daha çok pekmez koyduk. Tat ve aroması bir başka oldu. Bütün arkadaşlarla geldik, kalite kontrol yapıldı herkes beğendi. Artık bu işi alıtık, her yıl yapacağız. Doğal olması lazım. Vatandaş, parayı verdiyse lezzetli bir ürün yemeli. Şuan herkes karpuz pahalı diye alıyor, hale getirip kesiyorlar kabak çıkıyor. Vatandaşın cebine yazık oluyor” diye konuştu.



“Bu karpuzu kesince evin içi parfüm gibi kokuyor”

Karpuzu kesince evin içerisinin parfüm gibi koktuğunu söyleyen İrfan Ateş, “Şuan sattığım karpuz 40 sene önce yenen karpuzun tadında. İnternet ortamında da satışlarımız başladı. Karpuzculuk baba mesleği. 10 yıl mücadele ettim. Son 2 yıldır eski karpuzların tadını tutturdum. Güzel bir aroması var. Bu karpuzu kesince evin içi parfüm gibi kokuyor” şeklinde konuştu.



“Kekikli yapınca hasta şifasını bulacak”

Kekiğin şifa olduğuna vurgu yapan Ateş, “1 Nisan geldiğinde dağdan kekikleri topluyorum, kaynatıyorum. Pekmez alıyorum, pancar melezi alıyorum. Karpuza bunları veriyorum. Ürünü az alıyorum. Az olsun tatlı olsun. Kekikli yapınca hasta şifasını bulacak. Bu karpuzun içerisinde komple kekik var. Mis gibi kekik kokuyor diye aldanmayalım ama kekiğin aroması var” dedi.



“Yeter ki ürünüm doğal olsun”

Ürünün az ama doğal olmasından yana olduğunu söyleyen Ateş, “Kardeşimin kanser hastalığına yakalanması beni kekik aromalı karpuz üretimine teşvik etti. Zirai ilaçlarda kanser yapabildiği için ben az kazanayım sıkıntı yok yeter ki ürünüm doğal olsun dedim. Kekik aromalı karpuz yaptım. Bu karışım her sebzeye verilebilir sadece karpuza değil” diye konuştu.



“Karpuzu yemek isteyen bana ulaşsın”

Kekik aromalı karpuzu yemek isteyenlerin ulaşmasını söyleyen Ateş, “Biz karpuzu 8 TL’ye market fiyatına satıyoruz. Karpuz seram 2 dönüm. Buradan normalde 1015 ton karpuz çıkar. Ben buradan 34 ton karpuz çıkartıyorum. Az alıyorum ama tatlı ürün alıyorum. Mayıs ayında karpuz satışına başlıyoruz. Satışlarımız Antalya içerisinde devam ediyor, evlere serviste yapacağız. Yurt dışına kadar istiyorlar ama gönderme şansım yok. Toptan satışımız yok, bayilik bile isteyen oluyor. Sadece karpuzu yemek isteyen bana ulaşsın” ifadelerini kullandı.

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