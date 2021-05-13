Alanya’da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ağır yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ağır yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Alanya’da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ağır yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa K.’nın (53) kullandığı 45 TD 771 plakalı kamyon ile aynı yönde ilerleyen Uğur S.’nin (21) kullandığı 07 NLM 59 plakalı motosiklet, aniden şerit değiştirmesi sonucu çarpıştı. Kazanın şiddetiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur S.’yi ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Uğur S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram sabahı evlerinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Bayram sabahı evlerinde yangın çıktı
Çöpçüler orkestrasından bayram konseri
YEREL HABERLER Çöpçüler orkestrasından bayram konseri
Şakayık koparan yandı
YEREL HABERLER Şakayık koparan yandı
(Özel) Antalya'da 6 bin kovan yaylalara çıktı
YEREL HABERLER (Özel) Antalya'da 6 bin kovan yaylalara çıktı
Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan kekik aromalı karpuz üretti Karpuz için zirai ilaç yerine kekikleri kaynatarak, pekmezle hazırladığı karışımı kullanıyor
YEREL HABERLER Kardeşini kanserden kaybeden çiftçi, doğal yollardan ...
Apartmanda çıkan yangın paniğe sebep oldu Yangın söndürülürken mutfakta battaniyeye sarılmış piknik tüpü bulundu
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangın paniğe sebep oldu Yangın ...
Antalya'da, taksicilerden Filistin'e destek konvoyu
YEREL HABERLER Antalya'da, taksicilerden Filistin'e destek konvoyu
Demokrasi şehidi Yasin'in ailesi oğlunun mezarında dua etti Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu’nun babası Osman Ağaroğlu: “Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz"
YEREL HABERLER Demokrasi şehidi Yasin'in ailesi oğlunun mezarında ...
Antalya'da taksicilerden İsrail'i kınama konvoyu Korna seslerini duyan vatandaşlar da balkonlara çıkıp taksicilere alkışlarla eşlik etti
YEREL HABERLER Antalya'da taksicilerden İsrail'i kınama ...
15 Temmuz şehidinin babası: Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin babası: Evlatsız yaşanır ama ...
Minibüsleri kurtarmak isterken oluşan yanıkların acısını dere suyuyla dindirdi
YEREL HABERLER Minibüsleri kurtarmak isterken oluşan yanıkların ...
Tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi ABD'li yakalandı (2)
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi ABD'li yakalandı ...
Alanya'da yakalanan Amerikalı tarihi eser kaçakçısı tutuklandı Antik Yunan Dönemi’ne ait çeşitli ebatlarda 20 sikke, 2 yüzük ve 23 adet eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya'da yakalanan Amerikalı tarihi eser kaçakçısı ...
Ekmek teknesini kurtarmak için alevlerin arasında dalan iş yeri sahibinin sırtı yandı 2 milyonluk zararın olduğu iş yerinde, sağlam kalan otomotiv yedek parçaları elden ele dışarı çıkarıldı Bir saat önce ayrıldığı iş yeri alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Ekmek teknesini kurtarmak için alevlerin arasında ...
İsmini aldığı şehit dayısına minik elleriyle dua etti Antalya'da şehitlikte bayram öncesi hüzünlü bir gün yaşandı Bazı vatandaşlar duaya balkonlarından eşlik etti
YEREL HABERLER İsmini aldığı şehit dayısına minik elleriyle dua ...
Peyzaj malzemesi yüklü kamyon iki araca çarparak devrildi
YEREL HABERLER Peyzaj malzemesi yüklü kamyon iki araca çarparak ...
Türkiye’deki hemşire açığı büyüyor Başkan Kuluöztürk: "Türkiye’de 100 bin kişiye düşen hemşire-ebe sayısı 301”
YEREL HABERLER Türkiye’deki hemşire açığı büyüyor Başkan Kuluöztürk: ...
Sahilde turist yoğunluğu
YEREL HABERLER Sahilde turist yoğunluğu
Kaş'ta camilerde bayram temizliği
YEREL HABERLER Kaş'ta camilerde bayram temizliği
Tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi ABD'li yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi ABD'li yakalandı
Seraları zarar gören çiftçiye sera naylonu yardımı
YEREL HABERLER Seraları zarar gören çiftçiye sera naylonu yardımı
Antalya’da bayram öncesi polisten sıkı kontrol Bayramlaşma için il dışına çıkmak ve akraba yanına gitmek isteyenlere fırsat verilmiyor
YEREL HABERLER Antalya’da bayram öncesi polisten sıkı ...
Park halindeki kamyona otomobiliyle arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyona otomobiliyle arkadan çarptı: 1 ...
Kullanılmayan köy okulu aromatik bitki üretim merkezi olacak
YEREL HABERLER Kullanılmayan köy okulu aromatik bitki üretim merkezi ...