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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Caretta carettaları 7 ülkenin öğrencileri koruyacak

DHA

Caretta carettaları 7 ülkenin öğrencileri koruyacak


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesi sahillerindeki caretta carettaları, Avrupa Dayanışma Programı Projesi kapsamında bir araya gelen 7 ülkenin öğrencileri koruyacak. Proje kapsamında Demre'ye gelen öğrenciler, sahilleri temizlemeye ve koruma önlemleri için hazırlık yapmaya başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Üniversitesi ve Antalya'da faaliyet gösteren kısa adı LİDOKS olan Likya İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği işbirliğinde yürütülen 'Sosyal Destek İçin Spor Projesi' kapsamında Demre sahillerindeki caretta carettaları,  koruma ve izleme çalışması yapılacak. Bu yıl üçüncü kez yaşama geçirilen proje kapsamında Türkiye, İtalya, İspanya, Macaristan, Romanya, Bosna Hersek ve Makedonya'dan 18 öğrenci Demre'ye geldi.
Öğrenciler, öncelikle Çayağzı ve Sülüklü plajlarında temizlik yaptı. Caretta caretta yuvalarını korumada kullanılacak kafesleri boyayan öğrenciler Kömürlük ve Beymelek plajlarında da temizlik çalışması yapılacak. Bu ay başlayan proje kapsamında değişik öğrenci grupları, eylül ayı sonuna kadar Demre'de kalacak. Projenin bilimsel çalışma ayağında 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağalarını Koruma Merkezi (DEKAMER) görevlilerinden Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ayyıldız ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aytaç Altın görev yapacak.
LİDOKS Başkanı Osman Pişirici, "Projenin üçüncü yılında Demre'nin Çayağzı, Sülüklü, Taşdibi, Kömürlük ve Beymelek plajlarını içine alan 10,5 kilometrelik sahilde çalışma yapacağız. Projenin yürütüleceği plajları, caretta carettaların rahat yumurta bırakabilmeleri için temizliyoruz. Proje kapsamında yumurta bırakan caretta carettalar izlenecek. Yuvalar koruma altına alınacak. Yuvalar izlenerek, çıkan yavruların güvenli biçimde Akdeniz'in mavi suları ile buluşmaları sağlanacak. Bu arada 7 ülkenin öğrencileri birbirini tanıyacak. Yeni diller öğrenecek. Türk kültürünü ve yöreyi tanıyacak. Türkiye'nin birer tanıtım elçisi olarak ülkelerine dönecekler" dedi.
Projeye İspanya'dan katılan ekonomist Hector Carrojeap, "Daha üç kez Türkiye'ye gezmeye gelmiştim. Türkiye'de böyle bir projenin olduğunu görünce, iki ay hiç düşünmeden katılmaya karar verdim. Türkiye'yi ve Türkleri seviyorum. Bilimsel bir projede görev almak, caretta carettaları korumak, Türkçe öğrenmek için buradayım" diye konuştu.
Romanya'dan katılan lise öğrencisi Dorothea Stoica da "İlk kez Türkiye'ye geldim. Sahillerine, denizine ve doğasına hayran kaldım. Yeni arkadaşları tanımak, dil öğrenmek, Türk kültürünü, Türk insanını tanımak, caretta carettaların korunmasına, çoğalmasına katkı sağlamak için buradayım. Çok mutluyum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-05-13 11:59:50

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