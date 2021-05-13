Antalya'da turistler sahili doldurdu

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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İbrahim LALELİBülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü turistler plaja akın etti.

Antalya'da, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nın ilk gününde halk evlerinde, turistler ise sahilde zaman geçirdi. Kısıtlamadan muaf turistler çocuklarıyla sahilin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da turistler, Konyaaltı Plajı'nı doldurdu. Çocuklar anne ve babalarıyla yüzerken, kimi turistler de kitap okudu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİBülent TATOĞULLARI

2021-05-13 12:10:37



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