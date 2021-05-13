Denetimdeki polislere sürücüden bayram çikolatası

Bülent TATOĞULLARIİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da bayramın ilk günü denetim yapan polise, durdurdukları aracın sürücüsü çikolata ikram edip, bayramını kutladı.
Antalya'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde polis ekipleri, kentin farklı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları araçlardaki kişilerin görev ve izin belgelerini kontrol etti. Kontrol noktasında bazı bir sürücü bayramlarını kutlayan polislere çikolata ikram etti. Ahmet Tekin, "Gece gündüz bizim için görev yapıyorlar. Görünce durup, bayramlarını kutladıktan sonra çikolata ikram ettik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIİbrahim LALELİ
2021-05-13 12:14:52
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