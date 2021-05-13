Antalya'da sessiz bayram

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde turizmin başkenti Antalya’nın tarihi sokak ve caddeleri tam kapanma tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü. Şehir merkezinde kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turist olması dikkat çekti.

Tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bayramda cadde ve sokakların boş kalmasına neden oldu. Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 28 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta bitecek olan tam kapanmanın Ramazan Bayram'ına denk gelmesi nedeniyle turizm şehri Antalya’nın en işlek yerlerinden olan tarihi Kazım Özalp Caddesi (Kapalı yol), Kaleiçi, Cumhuriyet Meydanı bölgeleri sessizliğe büründü. Öte yandan sokaklarda kimsenin olmaması vatandaşların kısıtlama kararına uyduğunu gösterdi.

Bazı sokak ve caddelerde az sayıda turistin olduğu görüldü. Kısıtlamadan muaf tutulan turistler, şehrin tarihi yerlerini gezerken bir yandan da fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi.

Paket servisi yapan Kadir Söğüt, “Kimse yok. Sadece turistler var. 30 yıldır Antalya’yı böyle hiç görmedim. Müşterilerimiz sadece turistler” sözlerine yer verdi.

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