Konyaaltı’nda minik dostlar yalnız kalmadı

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde bulunan 60’a yakın mama odağının, ‘tam kapanma’ günleri, bayram ve hafta sonu tatilleri de dahil her gün düzenli kontrolünü yapıyor, mama ve su eksiğini tamamlayarak sahipsiz köpek ve kedileri düzenli olarak besliyor.

Konyaaltı Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan ‘tam kapanma’ nedeni ile mama ve su bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Pandemi sürecinde ilçe genelinde 60’a yakın noktada besleme odakları oluşturan Konyaaltı Belediyesi, bu odaklara her gün düzenli şekilde mama ve su takviyesi yapan özel bir ekip kurdu. Bu ekip, sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu günlerde mahalle mahalle, sokak sokak gezerek kedi ve köpekleri besliyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, koronavirüs ile mücadeleye büyük bir hızla devam ederken sokaklardaki hayvanları da unutmadıklarını söyledi. Salgın ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan ‘tam kapanma’ yasağı ile sokaklarda yaşayan köpek ve kedilerin besin bulmakta güçlük çektiğini ifade eden Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak sokak hayvanlarının da yanında olduklarını bildirdi. Semih Esen, “Ekiplerimiz mahalle mahalle gezerek beslenme odaklarının mama ve su eksiğini gideriyor. Sayılarını 60’a çıkardığımız bu beslenme odaklarını ekiplerimiz bayram ve hafta sonları dahil her gün kontrol ediyor, mama ve su bırakıyor. Salgının ortaya çıktığı günden bu yana beslenme odaklarımızda her ay ortalama bir ton mama kullanıyoruz. Sokakta yaşayan hayvanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

