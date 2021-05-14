Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı



Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Cevizli Mahallesi yakınlarındaki Ketendere mevkisinde meydana geldi. Cemal Bodur (32) yönetimindeki 07 AIC 823 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, ters durdu. Kazada Cemal Bodur ile otomobildeki Mehmet Kadir Oral (25) ve Fatih Erdoğan (33) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Cemal Bodur'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Kadir Oral ve Fatih Erdoğan ise Akseki Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Cemal Bodur´un cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından savcının talimatıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2021-05-14 00:06:38



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