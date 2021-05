(ÖZEL) Protez bacaklı antrenör, Pro Lisans'ta dünyada ilk olmak istiyor

Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)Antalya'nın Alanya ilçesinde protez bacakla amatör kümede 3 yıl top koşturan ve 2009 yılından bu yana Aytemiz Alanyaspor'da altyapı antrenörlüğü yapan Baybora Özdemir (44), UEFA A Antrenör Lisansı alarak dünyada protez bacaklı ilk futbol antrenörü olduğunu söyledi. Özdemir, Pro Lisans alarak da bu anlamda dünyada ilk olmak istediğini vurguladı.

Ankara'da 8 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu sağ bacağının dizden aşağısını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un altyapı antrenörü Baybora Özdemir'in spor aşkı engel tanımıyor. Spora 13 yaşında futbolla başlayan Özdemir, hakemlere fark ettirmeden Antalya 1'inci Amatör Küme'de 3 yıl futbol oynadı. Protez bacağına rağmen basketbol, masa tenisi, cimnastik, bilardo, tekvando ve hentbol oynayan Özdemir, futbolcu olamayınca teknik direktör Ali Haydar Durusoy ve Emin Yücesan'ın desteğiyle 1996 yılında antrenör olmaya karar verdi.

OLİMPİYATLARA KATILACAKTI, VAZGEÇTİ

Önce UEFA B Antrenör Lisansı, daha sonra da UEFA A Antrenör Lisansı'nı alan Baybora Özdemir, Süper Lig ve 1'inci Lig'de yardımcı antrenör olarak çalışabilme hakkı kazandı. Bunların yanı sıra oyuncu ve maç izleme antrenörlük lisansı, atletik performans lisansı ve bireysel antrenörlük lisansı bulunan Özdemir, ikinci kademe bilardo antrenörlüğü de yapıyor. Bir dönem olimpiyatlara da katılmak isteyen ve 100 metreyi 12,70 saniyede koştuğunu anlatan Özdemir, antrenörlüğe başlayınca bundan vazgeçtiğini söyledi. Baybora Özdemir, 2013 yılında aldığı UEFA A Antrenör Lisansı ile dünyada bunu yapan ilk engelli olduğunu aktarırken, UEFA Pro Lisans almak için de başvuruda bulunduğunu, bunu yaptığında da Pro Lisans alan ilk engelli olacağını anlattı.

"AİLEM VE ARKADAŞLARIMIN DESTEĞİ BÜYÜKTÜ"

Yaklaşık 12 yıldır Aytemiz Alanyaspor'un altyapı antrenörlüğü ve analiz departmanı sorumluluğu yapan Özdemir, 8 yaşında geçirdiği kaza sonrası yaşının küçük olmasından dolayı tam olarak neler yaşadığının farkında olmadığı söyledi. Ailesi ve çevresindeki insanların büyük desteğiyle ciddi bir psikolojik durum atlatmadan bu duruma alıştığını ifade eden Özdemir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Beni diğer hoca arkadaşlarımdan ayıran özelliğim, sağ ayağımın protez olması. 8 yaşında trafik kazası geçirip sağ ayağımı kaybetmiştim. Bu kazayı çocukluk çağımda geçirdiğim için psikolojik olarak hafif sıyrıklarla atlattım diyebiliriz. Gençlik çağında bunu geçirmiş olmakla çocukluk arasında çok büyük bir fark var. Ailem ve çevremdeki arkadaşlarımın bu konuda katkısı büyüktü. Arkadaşlarım hiçbir zaman beni kendilerinden ayırt etmediler" dedi.

"ÇOCUKLARA ROL MODEL OLABİLİYORUM"

Protez bacağının kendisiyle bir bütün olduğunu ve bu duruma alıştığını ifade eden Özdemir, çocuklar için aslında çok iyi bir rol model olduğunu düşündüğünü söyledi. Özdemir, "Bir yaşanmışlık var. O yaşanmışlığın tecrübelerini onlara aktarmak var. Bu da kimi zaman komedi şeklinde geri dönüyor, kimi zaman duygusal şekilde size geri dönüyor. Ama birlik ve beraberlik içerisinde her şeyi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"PROTEZ AYAĞIM BENİMLE BİR BÜTÜN GAYET GÜZEL ANLAŞIYORUZ"

Çevresi tarafından sevilen ve pozitif biri olarak da tanınan Özdemir kendiyle barışık bir insan olduğunu dile getirirken, "Her türlü şakayı kaldırabilecek birisiyim. Artık protez ayağım yaklaşık 33 senedir benimle bir bütün oldu. Gayet güzel anlaşıyoruz" dedi.

"RAKİP GOL ATACAKKEN PROTEZİ FIRLATIP GOLÜ ENGELLEDİM"

Sık sık protez ayağıyla ilgili komik anlar da yaşadığını aktaran Özdemir, bir halı saha maçında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Antalya'da okuldan arkadaşlarımızla halı sahada top oynarken defans oynuyordum. Rakip oyuncu da hızlı bir oyuncu. Beni geçti, kaleciyi de geçmişti boş kaleydi. Nasıl olsa gol olacak diye yavaşça topa dokundu ben protezi çıkarıp topa doğru fırlattım. Tabii gol olmadı. Esprisi oldu. Maçın da 15'inci dakikasıydı sonra kimse gülmekten oynayamadı. Ama güzel hoş bir anıydı."

"UEFA PRO LİSANSI İÇİN BAŞVURULARIMIZI YAPIYORUZ"

Hedefinin UEFA Pro Lisans alarak Türkiye'deki ilk Pro Lisans sahibi engelli antrenör olmak olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle dedi: "En büyük amacım Pro Lisansa sahip olmak. A Lisansta görev süremi doldurdum, başvurumuzu da yaptık Pro Lisans kursuna çağırılırsam Türkiye'de hatta dünyada ilk engelli bir bireyin teknik direktör olarak A Milli Takım düzeyinde bile teknik direktörlük yapabilme şansına sahip olacağım. En büyük hedefim, hayalim bu. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. A Lisansa sahip ilk antrenörüm, bu belgeyi 2013 yılında aldım. O yıldan beri yaklaşık 8 sene geçti, son 3-4 yıldır da UEFA Pro Lisansı için başvurularımızı yapıyoruz. Puanımız yeterli olduğu takdirde Pro Lisans kursuna bizi çağıracaklar. Yetkililerden bir ayrıcalık değil ama en azından ülkemizde bir farkındalık yaratmak açısından benim gibi bir bireyin diğer arkadaşlarımın da önünü açmak adına Pro Lisansa çağırılmasını gerçekten çok istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmanda Baybora Özdemir'den genel ve detay görüntüler

Protez ayaktan detay görüntüler

Baybora Özdemir top sektirirken görüntüler

Baybora Özdemir'in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-05-14 10:31:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.