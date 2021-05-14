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Antalya'da akrabalarını ziyarete gelen emekli akademisyen dere yatağında ölü bulundu.

Olay, Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya’dan Manavgat ilçesinin Çaltepe Mahallesi'ne ablasını ziyarete gelen Mehmet Akbaş (70) saat 06.30 sıralarında Çaltepe mahalle merkezinden, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Sulu mevkisine gitmek üzere yaya olarak evden ayrıldı. Konya Selçuk Üniversitesinden emekli Akademisyen Mehmet Akbaş’ın eve geri gelmemesi üzerine yakınları jandarmaya başvurdu. Jandarma Su altı arama ekiplerince yapılan arama sonucunda Akbaş’ın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Dereye düşerek boğulduğu tahmin edilen Akbaş’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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