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(Özel) Kafasına poşet geçirip piknik tüpünün gazı ile intihar etti Misafirlerin şüphelendiği kokunun altından ceset çıktı

İHA

(Özel) Kafasına poşet geçirip piknik tüpünün gazı ile intihar etti Misafirlerin şüphelendiği kokunun altından ceset çıktı

Antalya’nın Kepez ilçesinde inşaat işçisi bir kişi, kafasına geçirdiği market poşetinin içerisine piknik tüpünün gazını açarak intihar etti. Cesedi, ev sahibinin yanına bayram için ziyarete gelen misafirlerin koku şüphesi ortaya çıkardı.
Olay, Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi 7665 sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi Mustafa Hoyraz, Ramazan Bayramı için yanına gelen komşularının koku şikayeti ile durumdan şüphelenerek kiracısının evde olup olmadığına baktı. Evin ve pencerelerin kapalı olması ve kapıyı kimsenin açmamasından şüphelenen Hoyraz, kiracı Şahin Gölcü’nün (34) Finike'de bulunan babasını aradı. Babası ise oğlunun 4 gün önce kendini telefondan engellediğini belirterek pencereyi açıp bakmasını istedi. Bunun üzerine evin penceresini tornavida ile kaldıran adam, kiracısının evde hareketsiz bir şekilde oturduğunu gördü.
Durumun şüpheli görülmesi üzerine Hoyraz, 155 ve 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın önce kafasına market poşeti geçirdiği daha sonra ise piknik tüpünün hortumunu poşetin içerisine geçirerek gazı açıp intihar ettiği öğrenildi. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin delil çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin netlik kazanması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"Sürekli buradan koku geldiğini söylediler"
Ev sahibi Mustafa Hoyraz, “Bayram dolayısı ile misafirler geliyordu. Sürekli buradan koku geldiğini söylediler. Ağaçların arasına baktım koku oradan mı geliyor diye. Pencerenin birisi açıktı kafamı içeri katınca içeriden koku geldiğini gördüm. Kapısını penceresini hiç açmazdı. Ben de durumdan şüphe duyarak babasını aradım. Babası kapısına penceresine vurmamı istedi. Ses gelmeyince tornavida ile hem babası ile konuştum hem de pencereyi açtım. Cesedi orada gördüm. Hemen polisleri aradım” diyerek yaşanılanları anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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