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Yumurta bırakmak için geldikleri kıyılarda balıkçı ağlarına dolanıp ölüyorlar Deniz kaplumbağalarına ölüm tuzağı AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Yumurta bırakmak için kıyıya yaklaşan canlı, ağ ve oltalara takılma nedeniyle ölümleri olabiliyor" "Balıkçımız öldürmez, onlar bilinçli, ancak ağa takıldığı için suda nefessiz kaldıkları için boğulup ölüyorlar" "Ağdan baygın çıkan deniz kaplumbağasını güverteye alıp, hareketlendikten sonra suya bırakalım"

İHA

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son günlerde artan deniz kaplumbağası ölümleriyle ilgili olarak, bu canlıların çiftleşmesinin sonuna gelindiğini, yumurtlamak için sahile çıkmaya çalışan hayvanın balıkçıların ağ ile oltalarına takılıp nefessiz kalarak ölebildiklerini söyledi. Gökoğlu, ağdan baygın kurtarılan canlının hemen suya bırakılmamasını güvertede kendine geldikten sonra denize atılmasını istedi.

Yumurta bırakmak için geldikleri kıyılarda balıkçı ağlarına dolanıp ölüyorlar Deniz kaplumbağalarına ölüm tuzağı AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Yumurta bırakmak için kıyıya yaklaşan canlı, ağ ve oltalara takılma nedeniyle ölümleri olabiliyor" "Balıkçımız öldürmez, onlar bilinçli, ancak ağa takıldığı için suda nefessiz kaldıkları için boğulup ölüyorlar" "Ağdan baygın çıkan deniz kaplumbağasını güverteye alıp, hareketlendikten sonra suya bırakalım"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son günlerde artan deniz kaplumbağası ölümleriyle ilgili olarak, bu canlıların çiftleşmesinin sonuna gelindiğini, yumurtlamak için sahile çıkmaya çalışan hayvanın balıkçıların ağ ile oltalarına takılıp nefessiz kalarak ölebildiklerini söyledi. Gökoğlu, ağdan baygın kurtarılan canlının hemen suya bırakılmamasını güvertede kendine geldikten sonra denize atılmasını istedi.
Gökoğlu, Antalya sahillerinde son dönemde artan deniz kaplumbağası ölümlerini değerlendirdi. Mehmet Gökoğlu, dünyada 8 tür deniz kaplumbağasının olduğunu ve bunlardan iki tanesinin Türkiye kıyılarında yaşam alanı bulduğunu belirtti.
Akdeniz’de 500 birey 'chelonia mydas', 2 bine yakın ‘Kocabaş’ denilen caretta caretta olduğunu aktaran Gökoğlu, “Yeşil kaplumbağa ’Chelonia mydas' türünün tamamına yakının Akdeniz kıyılarına, caretta caretta türünün de yüzde 60'ı Türkiye kıyılarında Ege ve Akdeniz'de yumurta bırakıyor. Özelikle de Antalya kıyıları sıkça bu canlıların üreme alanını oluşturuyor” diye konuştu.
Deniz kaplumbağalarının üreme döneminin sonuna gelindiğini dile getiren Gökoğlu, “Şu anda kıyılar ısındı, su sıcaklığı artmaya başladı. Üreme dönemi, çiftleşmenin sonuna geliyoruz. Çiftleşmeden kısa süre sonra bir iki hafta içinde bu canlılar karaya çıkıp yumurta bırakacaklar. Özelikle yeşil deniz kaplumbağası kıyıdaki deniz çayır türleri ile besleniyor. Kıyılarımıza yanaştılar. Ama kıyılarımızda balıkçılarımız ağ ve paraketa oltaları var. Bu ağ ve oltalara takılma nedeniyle ölümler olabiliyor. Balıkçımız öldürmez, onlar bilinçli. Ancak ağa takıldığı için suda nefessiz kaldıkları için boğulup ölüyorlar. Bu canlılar su altında yaklaşık yarım saat havasız kalabilirler. Genellikle ölüm vakaları bundan kaynaklanıyor” dedi.

"Baygınsa hemen suya bırakmayalım"
Bazen ise bu canlıların su altından ağdan baygın şekilde çıkarıldığını ve hemen denize bırakılmasını eleştiren Gökoğlu, “Ağdan baygın halde çıkıyor bazı hayvanlar. Bunu güverteye alıp hemen denize atarsak suya indiğinde ölür. Bu durumda hayvanın güvertede bekletip, hareketi başladığı anda oksijenini aldıktan sonra denize bırakmalıyız. Onlara yaşama şansı vermeliyiz. Bunlar bizim biyolojik zenginliğimiz” ifadelerine yer verdi.

"Geçi süre kıyıya ağ atılmasın"
Balıkçıların yanında herkesi bu canlılara karşı duyarlı olmaya davet eden Mehmet Gökoğlu, “Bu hayvanlar 6070 yıl yaşayabilir. Ölümüne neden olursanız 70 yıllık bir canlıya son vermiş olursunuz. Yaşlılıktan kaynaklanan doğal ölümler de var. Ama ağlarda etkili. Balıkçılarımızın deniz kaplumbağalarının üreme döneminde geçici süreliğine kıyıya ağ ve olta atmasınlar. Bu hayvanlar kıyıya çıkıp yumurtalarını bıraksınlar” dedi.

"Popülasyonu artacaktır"
Korona virüs tedbirleri kapsamında sahillerdeki insan yoğunluğunun azlığının deniz kaplumbağaları için bir şans olduğuna değinen Gökoğlu, buda popülasyonun artmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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