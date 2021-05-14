Kısıtlamadan muaf vatandaş, polislere baklava ikram edip bayramlarını kutladı



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf Melih Kaya (28), kontrol noktasında görevli polislere baklava ikram ederek, onların Ramazan Bayramı´nı kutladı.

Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Antalya´da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birçok kavşak ve caddede polis kontrolü devam ediyor. Ekipler, sürücüleri durdurarak araçta bulunan kişilerin izin belgelerini kontrol ediyor. Kısıtlamadan muaf olan otel çalışanı Melih Kaya, geldiği kontrol noktasında polislere baklava ikram edip bayramlarını kutladı. Melih Kaya, "Bayramlaşmayı emniyet mensupları ve sağlık çalışanlarıyla yapmak istedik. O yüzden bir tepsi baklavayı kaptık. Kontrol noktalarındaki memur arkadaşlarımıza ikram ettik. Polislerimizin ve sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-05-14 14:11:00



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